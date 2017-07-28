Ингуна Судраба заявила агентству LETA, что, если бы у нее существовал конфликт интересов в связи с "переговорами олигархов", она не претендовала бы на руководство парламентской комиссией по их расследованию.

По словам Судрабы, негативные заявления по поводу того, что она возглавит парламентскую комиссию по расследованию "дела олигархов" не более чем кампания по дискредитации. "У меня нет причин утверждать, что есть какие-то ограничения для работы в комиссии. Если бы у меня существовал конфликт интересов, я бы не участвовала в комиссии", - отметила она.

Лидер партии "От сердца Латвии" заявила, что узнала о переговорах в гостинице Rīdzene только после публикаций в журнале Ir. Отвечая на вопрос, почему ее имя также упоминается в переговорах между олигархами и политическими лидерами, Судраба заявила, что это нельзя оценивать как факт. "Сейчас ни 1917-й год, ни времена большевиков, когда на основании одних только домыслов можно было принять решение о том, что человек виновен в каком-то преступлении. Зачем отвечать за то, что говорят другие? Отвечать надо за свои действия", - заявила она.

Политик также отметила, что не позволит себя запугать и не будет претендовать на оплату труда председателя комиссии, которая по закону предлагается депутатам.

Ранее уже сообщалось, что избрание Ингуны Судрабы, имя которой упоминалось в скандально известных "разговорах олигархов", получило резко негативную реакцию со стороны части политических сил. Лидер "Единства" Солвита Аболтиня назвала ситуацию "безумным цинизмом", Мартыньш Бондарс ушел в отставку с поста председателя Латвийского объединения регионов, а Национальное объединение планирует инициировать отставку Судрабы с поста.