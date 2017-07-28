По словам Судрабы, негативные заявления по поводу того, что она возглавит парламентскую комиссию по расследованию "дела олигархов" не более чем кампания по дискредитации. "У меня нет причин утверждать, что есть какие-то ограничения для работы в комиссии. Если бы у меня существовал конфликт интересов, я бы не участвовала в комиссии", - отметила она.
Лидер партии "От сердца Латвии" заявила, что узнала о переговорах в гостинице Rīdzene только после публикаций в журнале Ir. Отвечая на вопрос, почему ее имя также упоминается в переговорах между олигархами и политическими лидерами, Судраба заявила, что это нельзя оценивать как факт. "Сейчас ни 1917-й год, ни времена большевиков, когда на основании одних только домыслов можно было принять решение о том, что человек виновен в каком-то преступлении. Зачем отвечать за то, что говорят другие? Отвечать надо за свои действия", - заявила она.
Политик также отметила, что не позволит себя запугать и не будет претендовать на оплату труда председателя комиссии, которая по закону предлагается депутатам.
Ранее уже сообщалось, что избрание Ингуны Судрабы, имя которой упоминалось в скандально известных "разговорах олигархов", получило резко негативную реакцию со стороны части политических сил. Лидер "Единства" Солвита Аболтиня назвала ситуацию "безумным цинизмом", Мартыньш Бондарс ушел в отставку с поста председателя Латвийского объединения регионов, а Национальное объединение планирует инициировать отставку Судрабы с поста.