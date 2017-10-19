Представитель Латвийской евангелическо-лютеранской церкви Роман Ганиньш рассказал изданию, что впервые руководители религиозных конфессий обратились к правительству с просьбой о стабильном финансировании десять лет назад.

По мнению священника, латвийские церкви служат интересам не только общин, но всего общества. Он также отметил, что финансирование на сохранение храмов выделяют все европейские государства.

Ганиньш поясняет, что речь не идет о реставрации, но некоторые церкви находятся в аварийном состоянии, например, лютеранские церкви в Лиепаеэ, Алуксне, Крустпилсе. Чтобы за 30 лет восстановить около 800 церквей, нужно ежегодно вкладывать в них по крайней мере 4 млн евро.