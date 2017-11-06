Классика жанра: вы идете домой, а у подъезда, обязательно намокший от дождя, сидит крошечный котенок. И вы понимаете — это судьба! Тем не менее, при выборе домашнего животного стоит учитывать множество нюансов. Какие права и обязанности будут у хозяина? Что нужно знать о законах и правилах содержания животных?
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