Как заметил кто-то из политологов, никогда американские президенты не бывают такими смелыми, как в последние дни перед своим уходом из Белого Дома. Действительно, именно в эту пору они подписывают большую часть помилований, в т.ч. непопулярных, на которые они бы не решились в иное время.

Но теперь, перед тем как кануть в историю, у них появляется мужество на те шаги, которые они опасались предпринять ранее. Барак Обама, принявший решение о санкциях против России в связи с обвинениями ее в кибершпионаже, — не исключение.

Традиционные средства шпионажа с приходом эры Интернета моментально устарели. Всемирная сеть одновременно и упростила общение, вовлекла в невиданный обмен информацией миллиарды людей, и привела к возникновению множества рисков, прежде непредставимых, в т.ч. с точки зрения безопасности.

Разумеется, спецслужбы самых разных стран не могли обойти вниманием Интернет. И они используют его не только для связи со своими агентами. Разоблачения Эдварда Сноудена показали масштаб слежения за Всемирной сетью американских и британских специальных ведомств, в первую очередь Агентства Национальной Безопасности. В рамках ультрасекретных программ RRISM, X-Keyscore, Tempora и других, осуществляется как мониторинг виртуального пространства, так и взлом переписки пользователей, в том числе самого высокого уровня — глав государств и правительств, даже вполне дружественных.

Наиболее яркими событиями последних лет в сфере кибервойны стали попытки проникновения китайских хакеров в атомные секреты США и заражение вирусом Stuxnet ядерных объектов Ирана, что, якобы, привело к неконтролируемой работе центрифуг по обогащению урана с последующим их выходом из строя и простановке иранской программы по разработке оружия массового поражения. Виновными в создании вируса эксперты признали Израиль и Америку, чьи специалисты и разработали это тайное оружие.

Однако влиять с помощью интернет-технологий на внутреннюю политику других стран, особенно в период выборов, спецслужбы еще не пробовали. Разумеется, военные отработали алгоритмы создания паники в стане противника, его дезориентации. Так, в период фазы активных действий на Донбассе обе стороны широко прибегали к вбросу в интернет фейковых новостей, призванных внести сумятицу. Помнится, когда в конце августа-начале сентября 2014 года началось выдавливание ВСУ в районе Мариуполя, новости запестрели сообщениями, что ополченцев видели уже к западу от города — т.е. он, де, был уже окружен. Вспомним, как в разгар боев вокруг Дебальцево, Владимир Путин публично сделал заявление, что России предоставит убежище всем уклонистам от призыва на Украине. В Киеве, в свою очередь, запустили собственные ресурсы, распространявшие предвзятую иди неточную информацию о действиях РФ, ДНР и ЛНР.

Но нынешние обвинения американской стороны касаются попыток повлиять на избирательную систему сверхдержавы. Способна ли на это Россия, если принимать подобные претензии всерьез? Какие для этого необходимы ресурсы? И возможно ли такое в принципе?

В четверг, 29 декабря, Министерство национальной безопасности США и ФБР опубликовали доклад о двух хакерских атаках, в котором они недвусмысленно заявили, что эти атаки были организованы российскими разведывательными службами. В документе поясняется, что летом 2015 года и весной 2016-го две группы взломщиков, связанных с российской разведкой, проникли в информационные системы американской политической партии, а затем передали прессе полученные данные.

Названия партии в отчете нет, но в прошлом американские власти обвиняли Москву в хакерских нападениях на сервера демократов. В частности, речь шла о взломе почты Национального комитета Демократической партии (НКДП) в июле 2016 года. В письмах содержались данные, которые позволили обвинить руководство НКДП в помощи Хиллари Клинтон в период праймериз — в ущерб конкуренту Берни Сандерсу.

Однако при этом надо принимать во внимание целый ряд факторов, имеющих большое значение в США, такие как разнообразные и свободные СМИ, низовой политический активизм, многочисленные и влиятельные неправительственные организации, которые, в конечном счете, и определяют результат голосования. Не забудем и про прирожденный страх американцев перед словом "пропаганда", а также про не менее врожденный патриотизм и убежденность в исключительности Америки — "Сияющего града на холме". На этом фоне публикация переписки Клинтон — лишь второстепенный фактор.

Чтобы решить такую задачу по оказанию влияния на выборы президента США, необходимы сотни миллиардов долларов, прицельная работа с электоратом в каждом штате отдельно, усилия десятков тысяч людей, миллионы терабайтов проанализированной и классифицированной информации. И все это при условии сохранения максимальной секретности и безо всяких гарантий успеха.

Напомним, что по последним данным, разрыв между "проигравшей" Клинтон и "победившим" Трампом составил около трех миллионов голосов — в пользу первой, которая, однако, президентом не стала в силу особенностей избирательного законодательства США, где судьба выборов определяется не общим числом голосов, а поддержкой кандидата выборщиками от каждого штата. Для того, чтобы просчитать заранее только одну такую коллизию, нужны были бы гениальные аналитики.

Поэтому приписывать усилиям Кремля победу эксцентричного миллиардера я бы не стал. Другой вопрос, что российские хакеры вполне могли попробовать себя на новом для них поприще. И вполне возможно, что их усилия могли координироваться с отечественными спецслужбами. В условиях резкого ухудшения отношений с администрацией Барака Обамы в этом нет ничего удивительного — из серии "пустячок, а приятно". Why not? Взлом серверов Демпартии — задача совсем не сложная, а эффект мог быть довольно значительным — в зависимости от того, какое внимание окажут СМИ появившейся информации.

Сказать, что Клинтон погубили инсайдерские сведения о том, что истеблишмент партии нечестно поддерживал ее в противовес Берни Сандерсу — было бы большим преувеличением. Но это могло стать той каплей, которая переполнила бочку недовольства. Важнее для хакеров было отработать сам алгоритм добычи и вброса подобной информации — для того, чтобы сделать выводы на будущее, разработать новые приемы психологической войны.

Но США — плохая площадка для подобной обкатки. Как отмечал историк Пол Джонсон, Америка — в высшей степени моралистическая страна, и когда она осознает, что против нее предпринимаются подобные действия, когда над ее демократическими институтами (своего рода священными коровами) нависает пусть самая гипотетическая угроза, она приходит в ярость.

Обама должен был прореагировать — давление на него оказывалось сильное, особенно в СМИ. Он максимально тянул с принятием решения, и лишь накануне Нового года, когда ему не грозит больше встреча с Путиным лицом к лицу, президент США счел возможным "наказать" Москву, впрочем, весьма мягко. Вряд ли для руководства ГРУ невозможность поехать в Америку — такая большая потеря. Однако последствия нынешней дипломатической войны могут оказаться куда серьезнее. Заявление советника президента РФ по интернету Германа Клименко о возможности отключения России от всемирной паутины не случайно появилось в этот момент. В Кремле, видимо, просчитывают все риски и все последствия раскручивания нынешнего кибершпионского скандала.

Сообщалось, что Кремль уже предпринял действия в ответ на санкции и высылку 35 российских дипломатов, которые из-за новогодних празднеств не могут купить билеты домой — эти действия уже были восприняты как первая ответная реакция Москвы. Якобы ими было закрытие в столице Англо-американской школы, где учились дети сотрудников посольств США, Канады и Великобритании, а также загородный дом американского посольства в Серебряном Бору. Однако позже официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла эти сообщения.

Однако глава МИД РФ Сергей Лавров обратился к президенту Владимиру Путину с предложением выслать из России 31 американского дипломата и четырех сотрудников генконсульства в Санкт-Петербурге. (На момент публикации статьи стало известно, что Владимир Путин принял решение не отвечать на санкции США и не высылать американских дипломатов из страны - Ред.).

Необходимо принимать во внимание и внутриполитические аспекты принятого Обамой решения. Уходящая администрация хотела бы максимально усложнить преемнику жизнь, в частности, его затруднить попытки установить "нормальные" отношения с русскими, которые она расценивает как "предательство" демократических ценностей и национальных интересов США. Дональд Трамп это прекрасно понимает, и потому без энтузиазма воспринял новость о решении предшественника, решив обсудить все аспекты проблемы кибершпионажа с руководством разведки Америки. Но, в любом случае, после 20 января, ему придется "вытаскивать" российско-американские отношения с самого низкого уровня за последние двадцать пять лет.