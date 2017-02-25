Крупнейший коммерческий банк в Латвии Swedbank среди своих клиентов идентифицировал около 5000 политически значимых персон, сообщает LETA.

Председатель правления банка Рейнис Рубенис заявил, что анкетирование клиентов завершено, но сам процесс идентификации пока не закончен. Банк продолжает опрашивать клиентов, которые могут входить в группу риска.

Поправки к закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма вступили в силу в начале 2016 года. Банки и другие финансовые учреждения должны найти среди своих клиентов политически значимых персон и обеспечить углубленный контроль над их финансами. Подробнее о спорном законе.