Председатель правления банка Рейнис Рубенис заявил, что анкетирование клиентов завершено, но сам процесс идентификации пока не закончен. Банк продолжает опрашивать клиентов, которые могут входить в группу риска.
Поправки к закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма вступили в силу в начале 2016 года. Банки и другие финансовые учреждения должны найти среди своих клиентов политически значимых персон и обеспечить углубленный контроль над их финансами. Подробнее о спорном законе.