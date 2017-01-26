Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко выступил в поддержку законопроекта об исключительности украинского языка. Об этом в четверг, 26 января, он сказал в эфире телеканала "Эспрессо". "Потенциал у нынешней Рады относительно принятия закона о государственном языке есть. Это не вызывает сомнений. В целом телевидение очень русифицировано. Надо 75% украиноязычных программ — и не вообще, а именно в так называемый прайм-тайм. Мы по радио так сделали", — заявил Кириленко.

Он добавил, что следует прекратить действие принятого в 2012 году закона "Об основах государственной языковой политики", который разрешал официально использовать два языка в 13 из 27 регионов страны. "Закон надо отменить и принять новый", — подчеркнул чиновник.

23 января депутат Рады Игорь Луценко подчеркнул, что законопроект "О государственном языке", предусматривающий исключительное использование украинского языка практически во всех сферах жизни, поддержат патриотические силы страны. Он добавил, что политики, которые не знают госязыка, должны молчать.

Законопроект "О государственном языке" был внесен в Верховную Раду 21 января. Авторами документа являются 33 депутата парламента из разных фракций. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведений. Кроме того, исключительно украинский язык должен использоваться на всех культурно-массовых мероприятиях, в сфере обслуживания, являться языком СМИ и книгопечатания. За использование русского языка и языков нацменьшинств предусматриваются штрафы.