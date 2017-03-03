Анонс об открытии бара Бэйл разместил в День Святого Дэвида (праздник покровителя Уэльса, отмечается 1 марта). Сам бар планируется открыть в мае, а называться будет Elevens — в честь игрового номера валлийца, ну и для футбола это вообще знаковое число.

По словам Бэйла, он готовился к открытию Elevens более года. Напомним, что именно Кардифф в этом году примет 25-й по счету финал Лиги чемпионов УЕФА. Матч состоится на стадионе "Миллениум", вмещающем 74,5 тысячи зрителей — 3 июня.

"Реал" является действующим победителем турнира и имеет все шансы повторить прошлогодний успех. Испанский клуб уже дошел до 1/8 финала и в первом матче дома обыграл итальянский "Наполи" — 3:1, сделав весомую заявку на четвертьфинал.