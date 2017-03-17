В Лиге Европы "Манчестер Юнайтед" и "Сельта", выбившие из дальнейшей борьбы российские клубы, получили в соперники клубы из Бельгии — "Андерлехт" и "Генк" соответственно. Первые встречи данной стадии турнира пройдут 13 апреля, ответные матчи — 20 апреля. Финал Лиги Европы состоится 24 мая в Стокгольме.

Четвертьфинальные пары Лиги Европы-2016/17:

Андерлехт (Бельгия) — Манчестер Юнайтед (Англия)

Сельта (Испания) — Генк (Бельгия)

Аякс (Нидерланды) — Шальке (Германия)

Лион (Франция) — Бешикташ (Турция)

В 1/4 финала самого престижного клубного турнира континента встретятся самой серьезной парой представляется соперничество мюнхенской "Баварии" и мадридского "Реала". "Барселоне" выпал итальянский "Ювентус".

Четвертьфинальные пары Лиги чемпионов УЕФА-2016/17:

Атлетико (Испания) — Лестер (Англия)

Боруссия Дортмунд (Германия) — Монако (Франция)

Бавария (Германия) — Реал (Испания)

Ювентус (Италия) — Барселона (Испания)

Здесь первые матчи пройдут 11 и 12 апреля, ответные — 18-19 апреля. Финал 3 июня примет арена "Миллениум" в Кардиффе.