"Монако" предстояло на своем поле отыграть у "Манчестер Сити" два мяча после поражения в первом матче (3:5). И монегаски забили первый уже на 8-й минуте, когда счет открыл Килиан Мбаппе. На 29-й минуте Фабиньо удвоил преимущество хозяев поля, а "горожане" за весь тайм даже не нанесли ни одного удара по воротам.

После перерыва "Ман Сити" заиграл по-другому. К средине тайма Лерой Зане удалось отыграть один мяч, но прошло шесть минут и разницу в счете восстановил Тьемуа Бакайоко.

Подопечные Хосепа Гвардиолы пытались забить спасительный гол, но ничего у них не вышло — 3:1 в пользу "Монако" и 6:6 по итогам двух матчей. Однако дальше идет "Монако" благодаря большему числу забитых голов на выезде.

Отметим, что Гвардиола впервые в своей тренерской не сумел пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов. До этого все команды под руководством 46-летнего специалиста неизменно добирались как минимум до полуфинала главного еврокубка.

В другом противостоянии дня леверкузенскому "Байеру" тоже требовалось отыграть два мяча, но сотворить это чудо немецкому клубу предстояло в гостях у мадридского "Атлетико". Опытнейшая команда Диего Симеоне не позволила себе настолько расслабиться, сумела не пропустить, правда, и не забила — 0:0.

Таким образом, в 1/4 финала Лиги чемпионов пробились три представителя Испании — мадридские "Реал" и "Атлетико", а также "Барселона", два немецких клуба — мюнхенская "Бавария" и дортмундская "Боруссия", итальянский "Ювентус", английский "Лестер" и "Монако".

Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала (ответные матчи):

Монако — Манчестер Сити Англия 3:1 (2:0)

Голы: Мбаппе (8), Фабиньо (29), Бакайоко (77) — Сане (71)

Монако: Субашич, Раджи (Туре, 70), Фабиньо, Менди, Жемерсон, Лемар, Бернарду Силва, Мбаппе (Моутинью, 81), Бакайоко, Сидибе, Жермен (Дирар, 90).

МС: Кабальеро, Стоунз, Клиши (Ихеаначо, 84), Санья, Коларов, Сильва, Фернандиньо, де Брюйне, Стерлинг, Сане, Агуэро.

Предупреждения: Санья (11), де Брюйне (58), Бакайоко (59), Стерлинг (74), Жермен (89), Лемар (90+2).

Первый матч — 3:5.

Атлетико Испания — Байер Германия 0:0

Атлетико: Облак, Хименес, Люка Эрнандес, Врсалько, Годин, Феррейра Карраско (Савич, 71), Коке, Корреа (Гайтан, 65), Сауль, Гризманн, Парти.

Байер: Лено, Едвай, Венделл, Хильберт, Драгович, Бельараби, Баумгартлингер, Кампль, Брандт (Бэйли, 78), Эрнандес (Мехмеди, 81), Фолланд (Арангис, 88).

Предупреждения: Едвай (64), Хименес (66), Баумгартлингер (71), Гайтан (89).

Первый матч — 4:2.