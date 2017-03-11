Напомним, что в первом матче "ПСЖ" добился великолепной победы разбив "Барсу" со счетом 4:0. Мало кто верил, что каталонскому клубу удастся отыграться. На представленном ниже видео четыре футболиста парижского клуба Юлиан Дракслер, Блез Матюиди, Томас Менье и Марко Верратти за вкусным столом обсуждают возможный итог ответной игры в Барселоне и почти угадали счет.

Добавим, что в той злополучной для "ПСЖ" игру, завершившейся поражением французской команды со счетом 1:6, все четверо вышли в основном составе. Дракслер, Матюиди и Вератти отметились желтыми карточками. Менье споткнулся в начале второго тайма и стал невольным нарушителем правил в своей штрафной, после чего Месси с 11-метрового сделал счет 3:0, а на третьей добавленной арбитром минуте бельгийский защитник был заменен еще при счете 1:5.