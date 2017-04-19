Если "Атлетико" прошел "Лестер" без излишних волнений, забив нужный гол на чужом поле еще в первом тайме и в итоге увез нужный результат (1:1), то "Реалу" пришлось изрядно поволноваться за исход противостояния с "Баварией" на родном "Сантьяго Бернабеу".

"Реал" выиграл первый матч в Мюнхене (2:1) благодаря отличной игре Криштиану Роналду. Однако на своем поле "галактикос" оказались в роли отыгрывающейся стороны в начале второго тайма, когда в их ворота был назначен 11-метровый, реализованный Робертом Левандовски.

Впрочем, это был еще далеко не конец, ведь "Баварии" все равно нужно было забивать еще, но тут за четверть часа до окончания основного времени матча отличился Роналду — 1:1. Однако прошла всего минула и оборона "Реала", пытавшаяся сдержать Левандовски, допустила позиционную ошибку, после чего Серхио Рамос случайно отправил мяч в собственные ворота — 1:2.

До окончания 90 минут игры в Мадриде "Баварии" еще потеряла Артуро Видаля (удаление), поэтому дополнительные полчаса немецкий клуб вынужден был играть вдесятером.

На исходе первого дополнительной 15-минутки случился ключевой эпизод игры, завершившийся голом Роналду и когда судьи проморгали офсайд. Помимо того, что этот мяч серьезно повлиял на дальнейший расклад событий в матче, непривлекательность данного эпизода состояла еще и в том, что для португальца данный гол стал сотым в Лиге чемпионов УЕФА, а такого в рамках турнира ранее добиться никому не удавалось.

Разумеется, "Баварии" теперь надо было идти только вперед (причем в меньшинстве) и через пять минут команда Карло Анчелотти попалась на контрвыпад. Правда, здесь нельзя не отметить блестящие действия Марсело. Бразильский полузащитник как нож сквозь масло прошел оборону соперника и выложил Роналду мяч словно на блюдечке — 3:2.

На этом немецкий клуб окончательно понял, что зацепиться здесь уже не получится и буквально через три минуты пропустил еще один гол. Его автором стал вышедший на замену Асенсио. 21-летний испанский атакующий полузащитник довольно легко и красиво убежал от оппонентов, поразил дальний угол ворот Нойера и установил окончательный результат — 4:2.

Таким образом, "Королевский клуб" выиграл по сумме двух матчей (6:3) и установил рекорд Лиги чемпионов, выйдя в полуфинал турнира в седьмой раз подряд. Предыдущее достижение принадлежало "Барселоне" (шесть выходов кряду — с 2008 по 2013 гг.).

Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала (ответные матчи):

Реал Мадрид Испания — Бавария Германия 4:2-д.в. (0:0, 1:2, 1:0, 2:0)

Голы: Роналду (76, 104, 109), Асенсио (112) — Левандовски (53-пен.), Рамос (77-авт.)

Реал М: Навас, Начо, Марсело, Карвахаль, Рамос, Модрич, Каземиро, Кроос (Ковачич, 114), Иско (Васкес, 71), Роналду, Бензема (Асенсио, 64).

Бавария: Нойер, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Лам, Видаль, Хаби Алонсо (Мюллер, 75), Алькантара, Роббен, Рибери (Дуглас Коста, 71), Левандовски (Киммих, 88).

Предупреждения: Видаль (5), Каземиро (40), Хаби Алонсо (70), Хуммельс (75), Роббен (101).

Удаление: Видаль (84).

Первый матч — 2:1.

Лестер Англия — Атлетико Испания 1:1 (0:1)

Голы: Варди (61) — Сауль (26)

Лестер: Шмейхель, Симпсон, Морган (Амарти, 84), Фукс, Беналуан (Чилуэлл, 46), Марез, Ндиди, Дринкуотер, Олбрайтон, Окадзаки (Ульоа, 46), Варди.

Атлетико: Облак, Хуанфран (Люка Эрнандес, 56), Савич, Годин, Филипе Луис (Корреа, 74), Сауль, Габи, Хименес, Коке, Феррейра Карраско (Торрес, 69), Гризманн.

Первый матч — 0:1.