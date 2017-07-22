Стала известно дата и место проведения боя Мировой Суперсерии между латвийским боксером Майрисом Бриедисом и кубинцем Майком Пересом. Поединок 1/4 финала состоится 30 сентября в "Арене-Рига".

Как сообщалось, в Мировой Суперсерии выступят восемь лучших боксеров-профессионалов в первом тяжелом весе. Турнир проводится впервые, он стартует осенью этого года, а завершится в 2018 году. Главный приз — Кубок Михаммеда Али. Также на кону — пояса по версиям WBC, WBO, IBF и WBA.

Две недели назад в Монако прошла жеребьевка 1/4 финала Мировой Суперсии, и чемпиону WBC Бриедису жребий выбрал в соперники кубинца Переса.

32-летний Майрис Бриедис на профессиональном ринге провел 22 боя и во всех одержал победы (18 нокаутов). Свой последний поединок он провел 1 апреля, когда в Дортмунде по очкам победил немца Марко Хука и стал обладателем пояса WBC.

31-летний Майк "Повстанец" Перес тоже за карьеру одержал 22 победы (14 нокаутов), дважды програл и один бой завершил вничью. В 2004 году кубинец стал чемпионом мира среди юниоров, а свой последний бой провел в июне, когда на 29-й секунде нокаутировал словака Виктора Бишчака. Ранее Перес выступал среди супертяжеловесом, в 2015-м за серебряный пояс WBC уступил россиянину Александру Поветкину.

Что касается других четвертьфинальных пар, то россиянин Мурат Гассиев (чемпион по версии IBF) проведет бой против экс-чемпиона поляка Кшиштофа Влодарчика, украинец Александр Усик (чемпион по версии WBO) — против экс-чемпиона немца Марко Хука, а кубинец Юньер Дортикос (чемпион по версии WBA) — против россиянина Дмитрия Кудряшова.

Четвертьфинальные бои пройдут в сентябре и октябре этого года. Победители пар пройдут в полуфинал (январь-февраль 2018 года), а финал Мировой суперсерии запланирован на май будущего года. Победитель получит "Трофей Мохаммеда Али". Призовой фонд турнира — 50 млн долларов.

В сезоне-17/18 в World Boxing Super Series (WBSS) будет разыграно сразу два турнира (по восемь участников в каждом) — в первом тяжелом весе ("крузеры") и в суперсреднем весе. Регламентом определено, что все бои будут начинаться в 23:00 — либо по среднеевропейскому времени, либо по времени восточного побережья США. Суммарно в двух турнирах состоится 14 боев: семь из них пройдут в Европе, семь — в Америке. Если кто-то из участников получит травму или снимется с турнира, то ему обещают найти достойную замену в кратчайшие сроки. Имена резервистов также будут объявлены заранее.

Проведением Мировой суперсерии занимается недавно созданная коммерческая организация Comosa AG, объединившая специалистов из мира бокса (швейцарский банкир Ричард Шефер и немецкий промоутер Калле Зауэрланд), маркетинга (Роберто Далмильо) и боссов ТВ (Мэттью Хупер). Организация зарегистрирована в Швейцарии.