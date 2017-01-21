"Идея подать совместную заявку очень удачная, особенно для объединения людей при помощи спорта. Это удачная идея, потому что мы видели по ходу последнего чемпионата мира в России, сколько людей поддерживают команду Беларуси", — цитирует Фазеля агентство "Р-Спорт".

По его словам, "для Латвии это очень правильный ход — объединиться с белорусами. Я уверен, что если совместная заявка не выиграет, то они подадут заявку на право провести чемпионат мира в 2022 году. У них будет хороший шанс принять чемпионат мира годом позже".

"Никогда не знаешь, чем все закончится в итоге. Финляндия — большая хоккейная держава. Они проводили недавно чемпионат мира. Я думаю, что борьба между заявками будет равной, обе заявки имеют приличные шансы", — добавил Рене Фазель.

Ранее стало известно, что Рига совместно с Минском претендует на проведение ЧМ-2021. Планируется, что финал, матч за бронзовые медали и полуфиналы примет Минск, а в Риге, помимо игру группового этапа, состоятся также два из четырех четвертьфиналов. Также предполагается, что в рижской группе точно сыграет сборная Финляндии, а в минской — сборная России.

Хозяин ЧМ-2021 по хоккею будет назван в мае на ежегодном конгрессе ИИХФ. На проведение турнира через 4 года также претендует Финляндия.

Рига единственный раз принимала мировое первенство по хоккею в 2006 году, а Минск — в 2014 году. При этом заявка Риги еще трижды выдвигалась на проведение ЧМ. Латвия претендовала на проведение ЧМ-2016, но позже отозвала свою кандидатуру в пользу Швеции, а та проиграла в голосовании России. Латвия совместно с Данией также выдвигала заявку на проведение ЧМ-2017, но чиновники ИИХФ отдали предпочтение Германии/Франции. Затем Латвия боролась за проведение ЧМ-2018, но проиграла в голосовании Дании.

В этом году чемпионат мира пройдет сразу в двух странах — Франции (Париж) и Германии (Кельн). В 2018-м мировое первенство примут датские Копенгаген и Хернинг, в 2019-м — словацкие Братислава и Кошице, в 2020-м — швейцарские Цюрих и Лозанна.