В конце декабря Широв на своей странице в Facebook заявил, что больше не будет представлять Латвию на международной арене и начинает процесс по возвращению под знамена Испании, гражданином которой он по-прежнему является.

"Не буду скрывать: это заявление связано с моим конфликтом с Андрисом Озолсом, вице-президентом Латвийской шахматной федерации и мужем Даны Рейзниеце-Озола (министр финансов Латвии и лучшая шахматистка страны — Прим.Delfi), — говорит Широв.

По словам Широва, отношения с Даной Рейзниеце у него "всегда были абсолютно нормальными, можно сказать, дружескими". "Я ее уважаю за то, что ей удается совмещать столь сложную государственную деятельность с шахматами. Что касается Андриса, то он пришел в латвийские шахматы даже позже меня — в 2012 году, когда я уже организовывал турнир в Юрмале. Поначалу все было нормально. Не знаю, дружили мы или не дружили, но я бывал у них в гостях, а они бывали у меня — как часто происходит между знакомыми людьми", — отмечает именитый гроссмейстер.

Для популяризации шахмат в стране намечалось провести матч Свешников — Рейзниеце. По разным причинам, он едва не был сорван, но в итоге все-таки состоялся и завершился крупной победой Свешникова. Опытнейшему гроссмейстеру потом вдруг запрещают проводить следующее мероприятие и Широв высказал свое мнение Озолсу, что в конфликте со Свешниковым вице-президент ЛШФ виноват не меньше, чем опытный мастер.

"Андрис начал со мной спорить, потом пошли оскорбления и угрозы в мой адрес. Пока не буду говорить, какие именно, но после этих угроз со стороны Озолса, который является правой рукой президента Латвийской шахматной федерации, я заявил, что не хочу больше выступать за Латвию. Этот конфликт никуда уже не уйдет, простить Андриса я не смогу, — говорит Широв и добавляет. — В итоге я оказался в подвисшей ситуации. С одной стороны, хочу играть за страну, гражданином которой являюсь (то есть Испании), но у Международной федерации шахмат (ФИДЕ) особые правила, что так просто этого не сделать".

Чтобы вернуться под знамена Испании, Широву необходимо внести теперь в кассу ФИДЕ 5000 евро. По словам шахматиста, в итоге такой переход может оказаться и дороже, если некую сумму потребует еще и латвийская федерация. "Честно говоря, я не вникал во все подробности. Из короткого разговора с представителями Федерации шахмат Испании я только понял, что они сейчас не готовы платить такие деньги, у них и других проблем достаточно", — отмечает Алексей.

К слову, в 2011 году, когда Широв возвращался под знамена Латвии, пять тысяч евро в пользу ФИДЕ платила Латвийская федерация, президентом которой тогда был Петерис Шмидре. А Испания никаких "отступных" не просила.

Пока в ближайших планах известного латвийско-испанского гроссмейстера провести Кубок Широва и Мемориал Таля в Юрмале. Шахматный фестиваль начнется 26 февраля блицтурниром для детей и для любителей. 27-го пройдет детский Кубок Широва, и параллельно будут проходить любительские турниры по классическим шахматам. Блиц на Мемориале Таля состоится 3 марта, а 4 и 5-го числа настанет очередь турнира по рапиду.

"Я получил ответ от президента ЛШФ Ариса Озолиньша, что палок в колеса не будет. Естественно, никакой дополнительной помощи от федерации тоже ожидать не приходится, но с теми средствами, которые предоставляют спонсоры и городские власти Юрмалы, мероприятие будет проведено. Другое дело, что нет возможности провести турнир на том же уровне, как в 2016 году, не говоря уж про 2015-й, когда у нас играли Иванчук, Гельфанд, Карякин! Но все равно это достаточно сильный Open-турнир с участием ряда гроссмейстеров, в том числе латвийских, — рассказывает Алексей Широв и добавляет. — Я давно понял, что Латвийская федерация и тот же Андрис Озолс хотят контролировать весь процесс по привлечению корпоративных спонсоров в местные шахматы. А, честно говоря, обсуждать эту тему с Андрисом мне не хотелось даже до начала всех этих скандалов: я чувствовал, что это бессмысленная трата времени".