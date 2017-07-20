31-летний Карсумс играет за московское "Динамо" с 2013 года, куда перешел из рижского "Динамо". В прошлом сезоне форвард набрал 34 (16+18) очка в 52 встречах и стал лучшим бомбардиром команды.

Помимо Карсумса московское "Динамо" заключило односторонние контракты на два сезона с защитниками Яковом Рыловым (1985 г.р.) и Андреем Кутейкиным (1984). Московский клуб также подписал двустороннее соглашение на два года с защитником Егором Орловым (1996) и заключил пробные контракты с защитником Максимом Соловьевым (1979) и нападающим Никитой Комаровым (1988).

Предыдущее руководство "Динамо" во главе с гендиректором клуба Андреем Сафроновым не погасило хоккеистам долги по зарплате за предыдущий сезон (несколько сотен миллионов рублей). Поэтому Дисциплинарный комитет КХЛ удовлетворил все заявления хоккеистов "Динамо" с односторонними контрактами: с 1 июля они стали неограниченно свободными агентами. Среди них был и латвийский легионер Мартыньш Карсумс. Его прежний контракт с "Динамо" истекал 30 апреля 2018 года.

Спустя несколько дней 27 хоккеистов "Динамо", в том числе и Карсумс, заключили односторонние контракты с новым юридическом лицом, представляющим теперь московский клуб в КХЛ.