В феврале 35-летний рызыгрывающий Кристап Валтерс пришел в "Валмиеру" как игрок, но провел всего два матча. Еще предыдущие два сезон он активно совмещал игровую и тренерскую деятельность, работая индивидуально с молодыми баскетболистами.

На посту главного тренера "Валмиеры" К.Валтерс сменил Увиса Хелманиса, который отработал один сезон. В 2016 году валмиерский клуб под руководством Роберта Штелмахерса сенсационно стал чемпионом Латвии, а в плей-офф ЛБЛ-2017 дошел до полуфинала.

Кристап Валтерс — сын известного игрока рижского ВЭФа, сборных СССР и Латвии Валдиса Валтерса и младший брат Сандиса Валтерса. Свою профессиональную карьеру начал еще в 17 лет, когда два сезона отыграл за "Броцени/ЛМТ" под руководством своего отца. После чего разыгрывающий 4 сезона с небольшими перерывами (Турция, Греция) отыграл в рижском "Сконто". С осени 2004-го Валтерс окончательно перебрался за границу, где провел 11 лет — играл в Германии, Италии, России, Испании и Турции.

Лучший этап в карьере провел в Испании за клубы АСВ "Фуэнлабрада", "Ховентут" и "Уникаха" (Малага). Именно в "Уникахе" К.Валтерс добился высших результатов в своей карьере: в Евролиге в 14 матчах в среднем проводил на паркете по 20 минут, набирал по 8,2 очка и делал по 3 результативных передачи.

В начале сезона-14/15 Кристап вместе с экс-центровым сборной Латвии Каспаром Камбалой принял приглашение рижского "Баронс кварталс", но по ходу сезона перебрался в Турцию. В Турции за "Тюрк Телеком" он начинал и сезон-15/16, однако из-за травмы сезон для него завершился досрочно и контракт стороны решили не продлевать. Проблемы со здоровьем были у разыгрывающего и в прошлом сезоне, что помешало ему заключить контракт с каким-либо клубом. Лишь в в феврале этого года его пригласила "Валмиера".

За сборную Латвии К.Валтерс принимал участие в четырех чемпиоатах Европы (2001, 2003, 2005, 2009), после Евробаскета-2009 в сборной больше не играл.

В июле прошлого года К.Валтерс и Камбала обратились к общественности с открытым письмом, в котором поведали о странностях комплектации сборной Латвии. Письмо написано спустя две недели после завершения ключевой игры для сборной Латвии в квалификационном олимпийском турнире, где команда под руководством Айнарса Багатскиса потерпела поражение от сборной Пуэрто-Рико (70:77) и лишилась возможности поехать на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро.

Ветераны латвийского баскетбола отмечали "очень невыразительную и слабую игру против удобной команды Пуэрто-Рико", а виной тому оказались решения "тренерского штаба". Посмотрев принадлежность включенных в состав игроков к их агентам, обнаружилось, что за молодыми проспектами в сборной стоит Артур Калнитис. И у Камбалы с Валтерсом возникли ассоциации с историей десятилетней давности в латвийском футболе, когда в национальной сборной играли только "воспитанники" Гунтиса Индриксона.

В конце письма Камбала и К.Валтерс признавали, что сами расстались со сборной совсем не так, "как следовало делать патриотам и профессионалам" (в свое время игроки были дисквалифицированы Латвийским баскетбольным союзом).