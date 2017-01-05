"Баффало Сэйбрз" Гиргенсона как раз гостил в Нью-Йорке у "Рейнджерс", а накануне этой игры Земгус посетил матч чемпионата НБА с участием "Нью-Йорк Никс" в знаменитом "Мэдисон Сквер Гарден". Правда, поболеть за Кристапа не получилось, поскольку тот пока залечивает травму и на площадке в последних играх "Никс" не появляется.

Тем не менее оба латвийских спортсмена встретились, обменялись майками и сфотографировались. Фото с заголовком Latvian Power оба разместили на своих аккаунтах в Twitter и Instragram.

🇱🇻🇱🇻🇱🇻💪🏼💪🏼💪🏼 A photo posted by Kristaps Porzingis (@kporzee) on Jan 3, 2017 at 7:20am PST

Встреча с известным соотечественником, похоже, дала Гиргенсону положительный заряд, и на следующий день он отметился заброшенной шайбой в "Мэдисон Сквер Гарден", а "Баффало" добился неожиданной победы (4:1).