Первое место разыграли Йоханнес Бо и француз, но не Мартен Фуркад, а Квентин Фийон-Майе. В итоге норвежцу удалось на финише рывком вырвать победу и опередить Фийона-Майе на 3,7 секунды. При этом стоит отметить, что Бо сумел обойтись на четырех огневых рубежах без единого промаха, а француз все-таки допустил один.

Третье место в гонке занял россиянин Антон Шипулин, которому тоже пришлось бежать один штрафной круг. От победителя он отстал на 22 секунды, а в борьбе за бронзу на 3,5 секунды сумел опередить еще одного представителя Норвегии Эмиля Хегле Свендсена.

Мартен Фуркад сегодня допустил три промаха, но за счет отличной скорости до последнего претендовал на попадание в тройку. В итоге он финишировал пятым, а от Шипулина отстал только на 7,5 секунд.

Андрей Расторгуев сегодня провалил стрельбу. После первого огневого рубежа он с одним штрафным кругом занимал 17 место, после второго (еще два промаха) шел уже 25-м. Третью стрельбу и первую в стойке Андрей завершил еще с одним штрафом и занимал 22-ю строчку, а на последнем огневом рубеже не закрыл сразу три мишени и откатился на 27-ю позицию.

В итоге Расторгуев намотал сегодня больше всех из 30-ти участников гонки штрафных кругов (7), а к финишу пришел 26-м с отставанием от Бо почти в три минуты.

Лидером общего зачета Кубка мира продолжает оставаться Фуркад (824 балла), вторым идет Шипулин (548), третьим — немец Шемпп (522). Расторгуев сегодня заработал 10 очков и с суммой 217 баллов занимает 24-е место.

Кубок мира-2016/17. 6-й этап (Антхольц, 22 января). Мужчины. Масс-старт, 15 км

1. Йоханнес Бо (Норвегия) — 37.04,3 (0 штрафных кругов).

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) +3,7 (1).

3. Антон Шипулин (Россия) +21,7 (1).

4. Эмиль Хегле Сведсен (Норвегия) +25,2 (2).

5. Мартен Фуркад (Франция) +29,2 (3).

6. Жан Гийом Беатрикс (Франция) +33,4 (2).

7. Симон Шемпп (Германия) +34,2 (1).

8. Эрик Лессер (Германия) +54,2 (1).

9. Юлиан Эберхард (Австрия) +59,2 (2).

10. Оле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) +59,8 (3)…

26. Андрей Расторгуев (Латвия) +2.56,5 (7)…