"Победа на "Ролан Гаррос" привлекла ко мне повышенное внимание. Было приятно съездить домой. Меня встретило много людей. Когда я увидела, что мне постелили красную ковровую дорожку, то начала немного нервничать. Мне даже не хотелось выходить из самолета, потому что там собралась такая толпа. Но потом я почувствовала себя просто великолепно. Было очень приятно", — сказала Остапенко.

В британском Истбурне она сыграла впервые после победы в Париже. Сначала Елена продлила свою победную серию с семи игр до восьми, но в 1/8 финала в трех сетах уступила британке Йоханне Конте.

"В Истбурне я хорошо себя чувствовала, потому что приехала пораньше, чтобы подготовиться к траве. Потом я провела несколько хороших матчей. Мне кажется, что если я буду играть агрессивно, если это будет мой день, то произойти может что угодно. Когда я играю агрессивно, то сама выигрываю большинство розыгрышей. И могу контролировать игру.

Теперь у меня есть "Большой шлем", и я буду просто играть, не буду ни о чем думать и буду просто получать удовольствие от каждого матча. Тренер мне говорит, что на траве выигрывают в основном те, кто играют агрессивно, потому что на ней трудно двигаться. Если есть возможность, то на этом покрытии нужно действовать агрессивно", — отметила первая ракетка Латвии в интервью сайту турнира.

В 2014 году Елена Остапенко стала чемпионкой "Уимблдона" среди юниорок, а в 2015 году получила от организаторов wild card на свой первый лондонский турнир на взрослом уровне, где в первом круге сенсационно обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро (9-я в мире на тот момент).

В этом году стартовый матч Остапенко (14-я в мире и 13-й "посев" на "Уимблдоне") проведет против белоруски Александры Саснович (87-я). Вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова (19-я в мире и 14-й "посев") встретится с Юлией Путинцевой из Казахстана. В мужском разряде Эрнест Гулбис, сейчас находищийся в шестой сотне рейтинга АТР, в 1/64 финале сыграет с Виктором Эстрела-Бургосом из Доминиканской Республики.

"Уимблдон" пройдет с 3 по 16 июля.