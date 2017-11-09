Латвийский форвард "Нью-Йорка" Кристапс Порзингис прокомментировал проблемы со здоровьем, из-за которых он не смог сыграть против "Орландо" (99:112) в чемпионате НБА.

Порзиньгис впервые в этом сезоне не вышел на площадку в матче регулярного чемпионата НБА. Латвийский баскетболист не смог сыграть из-за травмы левого голеностопа и ушиба правого локтя.

Позднее Порзиньгис признался, что испытывает болевые ощущения в локте, и намекнул, что для решения проблемы может понадобиться хирургическое вмешательство. "Локоть беспокоит меня, хоть и не так сильно, — цитирует 22-летнего форварда The New York Post. — Когда я получаю удар, то сустав начинает опухать, он очень чувствителен. Думаю, по окончании сезона с этим придется что-то делать. Я просто не смогу играть так дальше".

В Орландо "Нью-Йорк" потерпел лишь второе поражение в последних восьми матчах. Баскетболисты "Никс" занимают шестое место в Восточной конференции с шестью победами после 11 игр. Лидирует "Бостон", на счету которого 10 побед в 12 встречах.

Следующий матч "Нью-Йорк" проведет в субботу дома против одного из аутсайдеров Западной конференции — "Сакраменто". В 10 матчах сезона баскетболисты "Кингз" добились лишь двух побед.