Латвийский биатлонист показывал лучшее время после стрельбы на "лежке", опережая на шесть секунд Фуркада. А вот "стойка" подвела Андрея — последний выстрел не удался, заработал штрафной круг, который в итоге стоил ему медали, а может даже и победы.

Фуркад, к слову, тоже промахнулся один раз на втором огневом рубеже и уступал после этого все те же шесть секунд теперь уже вышедшему в лидеры за счет безошибочной стрельбы чеху Ондрею Моравецу. Тем не менее француз сумел отыграть это отставание и на финише его результат оказался на 6 десятых(!) лучше, чем у Моравеца.

Это была 13-я победа французского биатлониста и он побил рекорд норвежца Оле-Эйнара Борндалена по количеству выигранных гонок за сезон.

Третьим сегодня был норвежец Эмиль Хегле Свендсен, также стрелявший без промаха. Фуркаду он уступил 9,4 секунды. Лучшим из россиян оказался Евгений Гараничев, но с двумя штрафными кругами у него только 23-й результат.

Андрей Расторгуев в итоге занял 7 место, уступив Фуркаду 25 секунд. С этой позиции он завтра и начнет гонку преследования. Два других латвийских биатлониста — Илмар Брицис и Даумантс Луса — показали 98-й и 100-й результаты среди 101 финишировавшего участника.

Кубок мира-2016/17. 8-й этап (Контиолахти, 10 марта). Мужчины. Спринт. 10 км

1. Мартен Фуркад (Франция) — 22.17,0 (1 штрафной круг).

2. Ондрей Моравец (Чехия) — отставание 0,6 (0).

3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) + 9,4 (0)…

4. Йоханнес Бо (Норвегия) +12,1 (0).

5. Арнд Пайффер (Германия) +22,3 (0).

6. Симон Эдер (Австрия) +23,0 (1).

7. Андрей Расторгуев (Латвия) +25,1 (1).

8. Оле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) +30,2 (1).

9. Юлиан Эберхард (Австрия) +42,0 (2).

10. Михаэль Реш (Бельгия) +42,3 (0)…

98. Илмар Брицис (Латвия) +3.43,6 (3)…

100. Даумантс Луса (Латвия) +4.46,6 (5)…