Андрей Расторгуев стартовал седьмым в 25 секундах от лидера гонки преследования Мартена Фуркада. Француз уверенно возглавлял пелетон вплоть до второго огневого рубежа, пока не допустил промах. И здесь в лидеры вышел пока безошибочно стрелявший латвийский биатлонист. К середине дистанции (6,8 км) именно он шел впереди всех, а следом за ним выстроилась суперкомпания из австрийца Симона Эдера (+1 секунда), чеха Ондржея Моравеца (+2), Симона Фуркада (+3), норвежца Эмиля Хегле Свендсена (+4) и Пайффера (+7).

На третьем огневом рубеже пятеро из шести лидеров допустили по одному промаху и отправились на штрафной круг, а на первое место вырвался Пайффер. Расторгуев откатился на пятую позицию, уступая немцу 13 секунд.

Очень быстро преследователи догнали Пайффера и на последнюю стрельбу тот приехал позади пятерки. Однако здесь опять повторился сценарий третьей стрельбы — все допустили ошибки, кроме немца со стальными нервами. Причем Фуркад промахнулся дважды, а Расторгуев и вовсе отправился на три штрафных круга.

Эдер быстрее всех закончил штрафной круг и отправился вдогонку за Пайффером. Разделяло их на тот момент 7 секунд. Но очень скоро перевес немца растаял. Эдер вырвался вперед, но Пайффер не сдался, добавил в конце и финишным спуртом сумел опередить австрийца на три десятых!

Третье место занял норвежец Свендсен, проигравший победителю две секунды. Моравец — 4-й, Фуркад — 5-й, а Расторгуев только 9-й. Следом за латвийским биатлонистом финишировал лучший из россиян Антон Шипулин, начинавший сегодня пассью с 29-го места и отставанием от Фуркада в минуту с четвертью.

По итогам гонки преследования Андрей Расторгуев поднялся на 25 место в общем зачете Кубка мира.

Кубок мира-2016/17. 8-й этап (Контиолахти, 11 марта). Мужчины. Пассьют, 12,5 км

1 (5-й в спринте). Арнд Пайффер (Германия) — 30.35,0 (0).

2 (6). Симон Эдер (Австрия) +0,3 (2).

3 (3). Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) +2,3 (2).

4 (2). Ондржей Моравец (Чехия) +9,8 (2).

5 (1). Мартен Фуркад (Франция) +25,5 (4).

6 (15). Лукас Хофер (Италия) +27,7 (1).

7 (4). Йоханнес Бо (Норвегия) +33,2 (3).

8 (13). Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +38,4 (1).

9 (7). Андрей Расторгуев (Латвия) +38,7 (4).

10 (29). Антон Шипулин (Россия) +50,9 (2)…

