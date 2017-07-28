Всего в масс-старте выступили 12 биатлонистов, шесть из которых были отобраны по результатам пролога, где победил норвежец Кристиансен, а Расторгуев с пятью промахами проиграл ему более минуты.

В масс-старте Йоханнес Бо на четврех огневых рубежах ни разу не промахнулся, и на финише опередил своего соотечественника Свендсена на 12 секунды. Расторгуев (3 промаха) уступил Бо-младшему 31 секунду и стал пятым.

У женщин в прологе победила шведка Муна Брурссон, а в масс-старте — норвежка Текла Брюн-Ли. Байба Бендика из Латвии в прологе была восьмой, в масс-старте финишировала 12-й — ее отставание составило полторы минуты.

В состязаниях по скорострельности победили норвежцы Текла Брюн Ли и Йоханнес Бо, а Расторгуев и Бендика в топ-10 не попали.

Blink. Санднес, Норвегия

Мужчины

Масс-старт

1. Йоханнес Бо (Норвегия) — 17.57,8 (3-0-0-0)

2. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) +12,3 сек (0-0-0-0)

3. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия) +21,2 (1-1-1-0)

4. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) +29,4 (0-2-2-1)

5. Андрей Расторгуев (Латвия) +31,6 (0-1-1-1)

6. Жан-Гийом Беатрикс (Франция) +39,1 (1-1-0-0)

…12. Тарьей Бо (Норвегия) +2.06,9 (4-2-4-2)

Пролог

1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) — 10.36,6 (0+0)

2. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия) +11,9 (1+0)

3. Михаэль Реш (Бельгия) +15,1 (0+0)

4. Тобиас Арвидсон (Швеция) +22,6 (0+0)

5. Тарьей Бо (Норвегия) +23,2 (1+1)

…30. Андрей Расторгуев (Латвия) +1.13,8 (2+3)

Женщины

Масс-старт

1. Текла Брюн-Ли (Норвегия) — 13.51,5 (1+0+0+0)

2. Мари Дорен Абер (Франция) +8,5 сек (1+2+1+0)

3. Марте Ульсбю (Норвегия) +14,3 (0+1+2+0)

4. Екатерина Юрлова (Россия) +18,2 (1+0+0+1)

5. Жюстин Брезаз (Франция)+ 19,8 (0+0+1+1)

6. Анаис Бескон (Франция) + 20,0 (1+1+1+1)

…12. Байба Бендика (Латвия) + 1.49,6 (1+1+1+3)

Пролог

1. Муна Брурссон (Швеция) — 12.28,0 (0+0)

2. Екатерина Юрлова (Россия) +1,6 (0+0)

3. Линн Перссон (Швеция) + 1,8 (0+2)

…8. Байба Бендика (Латвия) +30,6 (0+0)