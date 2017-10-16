Сборная Латвии поднялась на 19 позиций в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) за последний месяц и теперь делит 129-е место с Намибией и Бурунди.

В сентябре сборная Латвии занимала рекордно низкое для себя 148-е место, но ничья с Фарерскими островами в Торсхавне (0:0) и домашняя победа над Андоррой (4:0) подняли команду на 19 позиций. Тем не менее, в рейтинге ФИФА Латвию по-прежнему обходят такие страны, как Кюрасао, Люксембург, Мавритания, Сьерра-Леоне, Замбабве, Сент-Китс и Невис, Коморы, Руанда, Малави и Суринам.

Напомним, что самое высокое место в рейтинге ФИФА сборная Латвии занимала в 2009 году — 45-е. В сентябре 2016-го она была 95-й — лучшее достижение за последние полтора года.

Сборная России опустилась на 65-е место и таким образом обновила личный антирекорд во второй раз за осень. По сравнению с предыдущей версией рейтинга команда опустилась на одну позицию. Сейчас она располагается между сборными Кабо-Верде и Гвинеи.

В первой шестерке рейтинга изменений не произошло. Лидирует Германия, далее идут Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша и Франция. Испания поднялась с 11-го на восьмое место. Все эти сборные уже получили путевку на чемпионат мира-2018 в Россию.

Чилийцы, не попавшие на ЧМ, остались девятыми. В десятку лучших впервые пробилась команда Перу, вытеснившая оттуда Швейцарию.

Рейтинг ФИФА на 16 октября

1 (1). Германия — 1631 очко

2 (2). Бразилия — 1619

3 (3). Португалия — 1446

4 (4). Аргентина — 1445

5 (5). Бельгия — 1333

6 (6). Польша — 1323

7 (8). Франция — 1226

8 (11). Испания - 1218

9 (9). Чили — 1173

10 (12). Перу — 1160…

129. (148) Латвия — 233

Новая версия рейтинга будет опубликована 23 ноября.