Выступающий в полутяжелой весовой категории (до 93 кг) 30-летний Циркунов провел в ММА уже 15 боев и в 13 одержал победы. Причем свои поединки Михаил до сих пор проводил исключительно в Канаде или США. И вот намечается первый бой в Европе. Конкретно — в Стокгольме на арене Ericsson Globe, 28 мая. Его соперником станет 27-летний швейцарец Волкан Оздемир, на счету которого также 13 побед, но только одно поражение. В двух последних боях Оздемир выигрывал решением судей. Вот предпоследний бой швейцарца, проведенный в апреле прошлого года в Грозном против россиянина Алихана Вахаева.



А совсем недавно, 4 февраля, Волкан Оздемир раздельным решением судей неожиданно выиграл в Хьюстоне у опытнейшего американского бойца гаитянского происхождения Овинса Сен-Пре (19-10)



Михаил Циркунов с 2015 года выступает под эгидой UFC — самом престижном бойцовском чемпионате в смешанных единоборствах. С тех пор он провел четыре поединка по этой версии и во всех одержал убедительные победы. В начале этого года Циркунов и UFC договорились о новом контракте.

