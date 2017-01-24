Со времен восстановления независимости в латвийском футболе появлялось уже достаточное количество команд, делавших громкие заявления и строивших громадные планы. Как правило, все ограничивалось одним одним-двумя сезонами. ФК "Рига" на футбольном небосклоне Латвии второй год. Delfi поговорил с генеральным директором клуба Александром Прониным и спортивным директором Александром Ромашиным.

Прошлый сезон у "Риги" получился, скажем так, втягивающим. Команда пережила две тренерские отставки, завершила почти половину матчей вничью (12 из 28) и в итоге дебютный сезон закончила на пятом месте.

Александр Пронин: "В прошлом году у нас не было реальной подготовки. Зимой тогда собрались 10 января и формировали состав на ходу. 11 человек было еще с первой лиги, до конца сборов осталось трое, провели 17 трансферов. Естественно, мы не набрали оптимальный состав, а сумели взять тех, кого могли на тот момент. Плюс пережили несколько смен тренеров.

Думаю, сейчас у нас все по-другому. Костяк из латвийских футболистов уже к 1 января был известен. Осталось только доукомплектовать двумя-тремя иностранцами. Проблемные линии — нападение, центральная защита и, может, вингер будет еще один. Поиски идут. Плюс стараемся подключать к тренировкам и товарищеским матчам наших молодых ребят из дубля. Наше будущее. К сожалению, так получилось, что в составе сборной были наши Юхневич и Черномордый, поэтому и нет молодых ребят с командой на сборе в этот раз. Если бы сроки другие и травм не было мы их, конечно же, взяли".

Небезуспешно "Рига" пытается и заполучить опытных латвийских футболистов.

"Очень хотим видеть Горкша в нашей команде, — вступает в разговор Александр Ромашин. — Капитан национальной сборной и этим все сказано. Видим, как он набирает форму, прогрессирует. У него, правда, есть какие-то свои варианты на продолжение карьеры, однако надеемся, что сумеем найти общий язык. Будет здорово, если он вольется в наш коллектив.

По Шабале с бельгийцами идет переговорный процесс. Нам интересно взять его в аренду на этот сезон и для сборной это было бы позитивно".

Несмотря на то что "Рига" в прошлом сезоне звезд с неба не хватала, у руководства клуба не было сомнений в межсезонье по главному тренеру Владимиру Волчеку (российский специалист руководил командой вторую половину чемпионата-2016).

Ромашин: "Команда на позитивной ноте закончила сезон. Нащупали свою игру, показывала атакующий футбол, который нравится болельщикам. Плюс в коллективе сложились хорошие отношения. А у тренера теперь появилась возможность пройти с командой всю предсезонку, от начала до конца".

"Помимо чемпионата, мы провели еще несколько товарищеских матчей и во всех выиграли. В процентном отношении получается 60-70 процентов встреч при Волчеке команда или выиграла, или завершила вничью — это хороший показатель", — добавляет Пронин.

У ФК "Рига" два учредителя — Александр Пронин и Эдуард Янаков. Янаков занимает должность президента клуба, гражданин России. К слову, этот человек в прошлом известный политик (до 2011 года был депутатом Госдумы от "Единой России"), имеет латвийское ВНЖ. "Кроме того, у нас есть инвесторы, которые хотят, чтобы клуб продвигался, развивался и дальше. Заявлять о себе они пока не хотят, но если команда пройдет и проявит себя в еврокубке, то проявятся и они", — говорит Пронин.

Пока в "Риге" затруднилось назвать бюджет клуба на сезон. "Он (бюджет) все время претерпевает изменения. Многое еще будет зависеть от того, каких футболистов и на каких условиях подпишем", — обобщил информацию по этому вопросу Пронин.

"Мы очень надеемся, что наш клуб станет долгосрочным проектом, — делится Ромашин. — Даже испанские гранды испытывают большие финансовые проблемы. А на латвийской земле с постоянно присутствующими политическими потрясениями, вообще, мало каких-то стабильный вещей. Взять тот же транзит. В один прекрасный день все останавливается и начинается другая жизнь. Футбол — неотделимая часть этой жизни".

Потрясения — потрясениями, но ФК "Рига" уже в этом межсезонье задала планку для всех клубов вирслиги. На память не приходит чтобы кто-то из латвийских клубов мог себе позволить провести предсезонный сбор в ОАЭ. "Рига" такой проводит в настоящий момент и не собирается останавливаться в развитии.

"Сейчас мы пытаемся найти землю для строительства своей Академии. Без молодых игроков нет будущего и это тоже говорит о серьезности намерений наших учредителей", — добавляет Ромашин.

Главной задачей на начало для "Риги" является завоевание Кубка страны, что позволит уже в этом сезоне выступить в еврокубке.

"Конечно, здорово было бы попасть туда, — рассуждает гендиректор "Риги", добавляя. — Это сразу позволит стабилизировать бюджет клуба и, может быть, появятся новые инвесторы. Во всяком случае, предварительный договор уже есть".

"Рига" на сборе в ОАЭ успела провести один контрольный матч и выиграть его у довольно крепкого китайского клуба (2:1), а завтра латвийской команде предстоит серьезное испытание в лице австрийского "Ред Булла" из Зальцбурга.