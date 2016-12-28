"Лада" под руководством Артиса Аболса сумела одержать победу в последнем матче года и прервать серию из трех поражений. Тольяттинская команда под руководством латвийского специалиста одолела дома уфимский "Салават Юлаев" — 6:4.

К 42-й минуте подопечные Аболса вели 6:1, но за оставшееся до конца матча время едва не упустили победу. Ворота "Лады" защищал Эдгар Масальский, отразивший в общей сложности 29 бросков из 33-х. Его одноклубник и соотечественник Кристап Сотниекс, как обычно, был самым долгоиграющим из полевых игроков команды (игровое время 24:16) и заблокировал целых пять бросков "Салавата". Нанес Кристап и сам два броска, а также провел один силовой прием и заработал положительный коэффициент полезности "+1".

Тольяттинцы набрали 52 очка, поднялись на 12-ю строчку, но от зоны плей-офф на "Востоке" отстают на целых девять пунктов.

В Казани сошлись команды бывшего тренера сборной России (Зинэтулы Билялетдинова) и нынешнего (Олег Знарок). Счет открыли армейцы (Евгений Дадонов), на что "Ак Барс" ответил двумя голами с 13-й по 15-ю минуты матча в исполнении Федора Малыхина и Михаила Глухова. Тем не менее на перерыв команды ушли при равном счете: СКА отыгрался благодаря усилиям Вадима Шипачева. Он же вывел вновь армейцев вперед в начале второй 20-минутки и такой результат сохранялся вплоть до 54-й минуты матча, пока не отличился Иржи Секач — 3:3.

Овертайм прошел безрезультатно, а в буллитной серии победу взял "Ак Барс". Героем здесь оказался Федор Малыхин, реализовавший оба своих буллита.

"Ак Барс" прервал девятиматчевую победную серию СКА, набрал 87 очков и занимает на "Востоке" третье место, уступая всего три очка лидеру конференции "Магнитке". СКА набрал 104-е очко в сезоне и продолжает уверенно занимать первую строчку в чемпионате.

КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат:

Лада (Тольятти) — Салават Юлаев (Уфа) 6:4 (4:1, 1:0, 1:3)

1:0 — Зернов — 03:43 (5x5)

2:0 — Комаров (Филатов) — 05:36 (5x5)

2:1 — Григоренко — 11:08 (4x5)

3:1 — Стрельцов (Мокшанцев) — 11:59 (5x4)

4:1 — Стрельцов (Бочаров) — 13:53 (4x5)

5:1 — Филатов (Андрей Иванов, Шенфельд) — 36:00 (5x4)

6:1 — Рыбин (Белоусов) — 41:32 (5x4)

6:2 — Мальцев (Гареев) — 44:03 (5x5)

6:3 — Лисин (Бодров) — 47:01 (5x4)

6:4 — Макаров (Корнеев) — 48:06 (5x5)

Броски: 34 — 33

Вратари: Масальский — Сведверг (с 13:53 — Гаврилов)

Штраф: 10 — 12.



Ак Барс (Казань) — СКА (Санкт-Петербург) 4:3БУЛ (2:2, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

0:1 — Дадонов — 02:23 (5x5)

1:1 — Малыхин (Обухов, Охтамаа) — 12:40 (5x5)

2:1 — Глухов (Захарчук, Пайгин) — 14:36 (5x5)

2:2 — Шипачев (Гусев) — 17:44 (5x5)

2:3 — Шипачев (Херсли, Белов) — 22:23 (5x5)

3:3 — Секач — 53:59 (5x5)

4:3 — Малыхин — 65:00 (ПБ)

Броски: 44 — 36

Вратари: Гарипов — Коскинен

Штраф: 12 — 10



Запад

1 СКА 42 35 7 104

2 ЦСКА 44 31 13 98

3 Торпедо 44 27 17 81

4 Локомотив 43 25 18 75

5 Динамо Мн 42 25 17 73

6 Динамо М 43 25 18 71

7 Йокерит 44 22 22 70

8 Витязь 44 23 21 66

==================

9 ХК Сочи 44 22 22 63

10 Спартак 43 18 25 57

11 Слован 44 18 26 54

12 Медвешчак 44 18 26 53

13 Северсталь 42 15 27 51

14 Динамо Р 44 13 31 39

Восток

1 Металлург Мг 43 29 14 90

2 Авангард 44 30 14 87

3 Ак Барс 45 31 14 87

4 Трактор 44 24 20 75

5 Салават Юлаев 44 23 21 72

6 Куньлунь РС 43 22 21 64

7 Барыс 43 21 22 62

8 Адмирал 45 19 26 61

===================

9 Нефтехимик 45 21 24 58

10 Сибирь 44 19 25 57

11 Автомобилист 44 19 25 56

12 Лада 45 17 28 52

13 Амур 46 16 30 50

14 Югра 45 17 28 49

15 Металлург Нк 43 10 33 30