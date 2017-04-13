Состоялась долгожданная сделка по продаже итальянского футбольного клуба "Милана" китайско-американскому консорциуму Sport Investment Lux, который возглавляет Ли Йонхонг, сообщает Football Italia.

В ходе встречи, которая состоялась сегодня 13 апреля, уже бывший президент и владелец "Милана" Сильвио Берлускони продал 99,93% акций клуба. Общая сумма сделки оценивается в 740 миллионов евро.

Берлускони находился во главе "Милана" более тридцати лет (с февраля 1986-го). При нем "россонери" 8 раз выигрывали чемпионат Италии, один раз Кубок Италии, 7 Суперкубков страны, 5 раз Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, дважды Межконтинентальный кубок и один раз клубный чемпионат мира.

В нынешнем сезоне "Милан" за семь туров до окончания чемпионата занимает шестое место и даже не попадает в еврокубковую зону.