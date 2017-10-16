"Баффало" обыграл на выезде "Анахайм" — 3:1. Латвийский форвард гостей Земгус Гиргенсонс провел на площадке 18 минут 15 секунд. За это время он сделал три силовых приема и заработал положительный коэффициент полезности — "+1". Для "Баффало" эта победа стала первой после пяти поражений на старте сезона.

Меж тем "Лас-Вегас" с таким же счетом обыграл дома "Бостон". Свой первый матч в составе "Голден Найтс" провел российский форвард Вадим Шипачев , начавший сезон в фарм-клубе. В конце второго периода 30-летний хоккеист забросил первую в своей североамериканской карьере шайбу, которая оказалась победной.