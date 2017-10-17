"Тампа-Бэй" переиграла на чужой площадке "Детройт" в единственном матче понедельника в регулярном чемпионате НХЛ — 3:2. У победителей две шайбы забросил Никита Кучеров, отличившийся в шестом матче подряд. За последние 30 лет так начинали только четыре хоккеиста.

"Тампа" повела 2:0 благодаря голам Тайлера Джонсона и Кучерова в первом периоде, но во второй трети матча "Детройт" отыгрался за счет точных бросков Джастина Абделькадера и Майка Грина. В третьем периоде Кучеров принес "Тампе" победу, сделав дубль.

Кучеров отличился во всех шести первых матчах — клубный рекорд "Тампы". Вдобавок за последние 30 лет такой старт выдавали только трое игроков: Стив Айзерман (1988/89, 6 голов), Марио Лемье (1992/93, 7 голов) и Кейт Ткачук (2008/09, 7 голов).

Кучеров занимает третье место среди лучших бомбардиров лиги. На счету россиянина 10 (7+3) очков. Добавим, что российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский в матче с "Детройтом" отразил 18 из 20 бросков.