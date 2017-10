"Тампа" повела 2:0 благодаря голам Тайлера Джонсона и Кучерова в первом периоде, но во второй трети матча "Детройт" отыгрался за счет точных бросков Джастина Абделькадера и Майка Грина. В третьем периоде Кучеров принес "Тампе" победу, сделав дубль.

