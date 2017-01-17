Сама встреча продолжалась 5 часов 14 минут и завершилась победой Карловича — 6:7 (6-8), 3:6, 7:5, 6:2, 22:20. Здесь теннисисты обновили рекорд AusOpen по количеству геймов в решающем пятом сете — 42! Предыдущее достижение принадлежало американцу Энди Роддику и марокканцу Юнесу Эль-Айнауи, которые пятый сет завершили со счетом 21:19 в пользу представителя США.

Кроме того, хорват установил рекорд Australian Open по эйсам — 75, намного превзойдя прежнее достижение, принадлежавшее шведу Йоахиму Юханссону (51).

Могли теннисисты сегодня обновить и третий рекорд — по продолжительности матча на турнире в Мельбурне, но для этого им еще надо было провести на корте 40 минут. Пока здесь первенство остается за финалом 2012 года, в которой серб Новак Джокович обыграл испанца Рафаэля Надаля (5:7, 6:4, 6:2, 6:7, 7:5) за 5 часов 53 минуты.