Российская легкоатлетка Дарья Клишина быстро разбегается, далеко прыгает, широко улыбается и сильно влюбляет.

Дарья Клишина — российская легкоатлетка, завоевавшая серебряную медаль в прыжках в длину на проходящем в Лондоне чемпионате мира. Но у 26-летней прелестницы есть и другие спортивные достижения. Уроженка Твери — двукратная чемпионка Европы в закрытых помещениях, чемпионка мира среди девушек до 17 лет и чемпионка Европы среди молодежи. В общем, спортсменка, чемпионка и просто красавица!

🌻🌻🌻 Another beautiful place in 🇮🇹 #Italy #rieti #longjump #sunflower A post shared by The official Darya Klishina (@dariaklishina) on Jul 26, 2017 at 11:55am PDT



Relaxing evening in Riga #latvia #goodnight A post shared by The official Darya Klishina (@dariaklishina) on Jul 7, 2017 at 10:13am PDT

It was a good experience with a crazy wind in #Samorin (#Slovakia) I finished first with 6m75cm #longjump #nike A post shared by The official Darya Klishina (@dariaklishina) on Jun 17, 2017 at 1:03pm PDT

Наконец то дома 🏡 Home sweet home 🏡 A post shared by The official Darya Klishina (@dariaklishina) on Jun 11, 2017 at 11:24am PDT

Были сложные соревнования, но в любом случае опыт приобрести удалась, теперь двигаемся дальше. It was difficult competition but I could get this experience, now just moving forward. #innsbruck #goldenroof #longjump A post shared by The official Darya Klishina (@dariaklishina) on Jun 2, 2017 at 3:17pm PDT

#cristallwelten #innsbruck A post shared by The official Darya Klishina (@dariaklishina) on Jun 2, 2017 at 3:31am PDT

That's how I feel when I come to my next competition in really beautiful place 🗻🗻🗻 Так я себя чувствую приехав на следующие соревнования в потрясающе красивое место #goldenroof #longjump #innsbruck A post shared by The official Darya Klishina (@dariaklishina) on May 30, 2017 at 11:45am PDT

The weekend smells good 😊 🌊💋 A post shared by The official Darya Klishina (@dariaklishina) on May 7, 2017 at 9:11am PDT

Happy Sunday #blackandwhite #Seiko A post shared by The official Darya Klishina (@dariaklishina) on Apr 30, 2017 at 7:36am PDT

The usual weekend on the beach 🌞🌞🌞💋 A post shared by The official Darya Klishina (@dariaklishina) on Apr 23, 2017 at 10:22am PDT

Всем отличных выходных🐶 Have a good weekend everyone ✌🏼 A post shared by The official Darya Klishina (@dariaklishina) on Apr 14, 2017 at 12:16pm PDT

Всем отличных выходных ✌🏼💋 Have a great weekend everyone ✌🏼😊 A post shared by The official Darya Klishina (@dariaklishina) on Apr 1, 2017 at 11:27am PDT

С праздником дорогие девушки 🌷🌷🌷 Happy International women's day 🌷🌷🌷 A post shared by The official Darya Klishina (@dariaklishina) on Mar 8, 2017 at 3:41am PST

Always nice to be back! Hello from Italy 🇮🇹 A post shared by The official Darya Klishina (@dariaklishina) on Feb 12, 2017 at 11:49am PST

Have a nice and warm Sunday 🌞#seiko #nikeairmax A post shared by The official Darya Klishina (@dariaklishina) on Jan 29, 2017 at 8:23am PST

Mood 😁 A post shared by The official Darya Klishina (@dariaklishina) on Nov 6, 2016 at 12:21pm PST

Good morning 😊😊😊 A post shared by The official Darya Klishina (@dariaklishina) on Sep 20, 2015 at 2:13am PDT

Smile more often - it's always uplifting! 💋 A post shared by The official Darya Klishina (@dariaklishina) on May 24, 2015 at 7:28am PDT

A wonderful day on a yacht🌊🌊🌊🌊🌊🌊 A post shared by The official Darya Klishina (@dariaklishina) on Sep 22, 2015 at 12:28pm PDT