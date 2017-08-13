Дарья Клишина — российская легкоатлетка, завоевавшая серебряную медаль в прыжках в длину на проходящем в Лондоне чемпионате мира. Но у 26-летней прелестницы есть и другие спортивные достижения. Уроженка Твери — двукратная чемпионка Европы в закрытых помещениях, чемпионка мира среди девушек до 17 лет и чемпионка Европы среди молодежи. В общем, спортсменка, чемпионка и просто красавица!

🌻🌻🌻 Another beautiful place in 🇮🇹 #Italy #rieti #longjump #sunflower

A post shared by The official Darya Klishina (@dariaklishina) on Jul 26, 2017 at 11:55am PDT


Relaxing evening in Riga #latvia #goodnight

A post shared by The official Darya Klishina (@dariaklishina) on Jul 7, 2017 at 10:13am PDT

It was a good experience with a crazy wind in #Samorin (#Slovakia) I finished first with 6m75cm #longjump #nike

A post shared by The official Darya Klishina (@dariaklishina) on Jun 17, 2017 at 1:03pm PDT

Наконец то дома 🏡 Home sweet home 🏡

A post shared by The official Darya Klishina (@dariaklishina) on Jun 11, 2017 at 11:24am PDT

#cristallwelten #innsbruck

A post shared by The official Darya Klishina (@dariaklishina) on Jun 2, 2017 at 3:31am PDT

The weekend smells good 😊 🌊💋

A post shared by The official Darya Klishina (@dariaklishina) on May 7, 2017 at 9:11am PDT

Happy Sunday #blackandwhite #Seiko

A post shared by The official Darya Klishina (@dariaklishina) on Apr 30, 2017 at 7:36am PDT

The usual weekend on the beach 🌞🌞🌞💋

A post shared by The official Darya Klishina (@dariaklishina) on Apr 23, 2017 at 10:22am PDT

Всем отличных выходных🐶 Have a good weekend everyone ✌🏼

A post shared by The official Darya Klishina (@dariaklishina) on Apr 14, 2017 at 12:16pm PDT

Всем отличных выходных ✌🏼💋 Have a great weekend everyone ✌🏼😊

A post shared by The official Darya Klishina (@dariaklishina) on Apr 1, 2017 at 11:27am PDT

С праздником дорогие девушки 🌷🌷🌷 Happy International women's day 🌷🌷🌷

A post shared by The official Darya Klishina (@dariaklishina) on Mar 8, 2017 at 3:41am PST

Always nice to be back! Hello from Italy 🇮🇹

A post shared by The official Darya Klishina (@dariaklishina) on Feb 12, 2017 at 11:49am PST

Have a nice and warm Sunday 🌞#seiko #nikeairmax

A post shared by The official Darya Klishina (@dariaklishina) on Jan 29, 2017 at 8:23am PST

Mood 😁

A post shared by The official Darya Klishina (@dariaklishina) on Nov 6, 2016 at 12:21pm PST

Good morning 😊😊😊

A post shared by The official Darya Klishina (@dariaklishina) on Sep 20, 2015 at 2:13am PDT

Smile more often - it's always uplifting! 💋

A post shared by The official Darya Klishina (@dariaklishina) on May 24, 2015 at 7:28am PDT

A wonderful day on a yacht🌊🌊🌊🌊🌊🌊

A post shared by The official Darya Klishina (@dariaklishina) on Sep 22, 2015 at 12:28pm PDT

Perfect time 😜😜😜

A post shared by The official Darya Klishina (@dariaklishina) on Sep 28, 2016 at 7:51am PDT