Шарапова отмечает, что Уильямс начала ненавидеть ее после поражения в финале Уимблдонского турнира в 2004 году.

"После финала Уимблдона-2004 Серена обняла меня и сказала: "Отличная работа". Она улыбалась, но это была маска. Когда я проходила мимо ее раздевалки, то услышала, как Серена рыдает навзрыд. Я поспешила уйти оттуда, но Серена знала, что я все слышала, — говорится в отрывке биографии, который на днях был опубликован россиянкой в Твиттере.

"Думаю, она возненавидела меня после того поражения. Даже не за то, что я победила, а за то, что я услышала, как она плачет, — продолжает Шарапова. — Говорят, после Уимблдона Серена сказала: "Я больше никогда не проиграю этой сучке".

Победив Уильямс в финале Уимблдонского турнира в 2004 году, Шарапова выиграла первый из пяти турниров "Большого шлема" в своей карьере. На счету Серены 23 подобных титула. Американка выиграла у Шараповой 19 матчей (18 подряд), а проиграла лишь два. В последних 13 встречах с Сереной россиянка взяла всего один сет.

Как известно, Шарапова вернулась на корт в апреле этого года после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Выступив на турнирах в Штутгарте и Мадриде, 30-летняя россиянка снялась из-за травмы ноги с матча второго круга на турнире в Риме в середине мая и два с половиной месяца не играла. В августе Шарапова заявилась на турнир в Стэнфорде, где повредила уже предплечье.

Больная рука не позволит россиянке сыграть на турнире в Цинциннати на этой неделе. Напомним, что в первом круге Шарапова должна была встретиться с первой ракеткой Латвии Аленой Остапенко, но лечащий врач посоветовал россиянке пропустить соревнования, чтобы не усугублять травму перед Открытым чемпионатом США.

Последний в календаре теннисистов турнир "Большого шлема" стартует 28 августа.