В Цюрихе состоялась жеребьевка стыковых матчей квалификации к чемпионату мира по футболу 2018 года.

По итогам жеребьевки определились четыре пары команд, которые продолжат бороться за выход на ЧМ-2018: Северная Ирландия — Швейцария, Хорватия — Греция, Дания — Ирландия, Швеция — Италия. Первые матчи пройдут 9-11 ноября, ответные — 12-14 ноября. Команды, указанные первыми, сначала сыграют дома.

В жеребьевке участвовали восемь лучших обладателей вторых мест по итогам группового этапа квалификации в европейской зоне. Посев зависел от рейтинга ФИФА для сборных по состоянию на октябрь 2017 года, который был опубликован в понедельник.

На чемпионате мира в России сыграют 32 команды. К настоящему моменту известны 23 участника: Англия, Бельгия, Германия, Испания, Исландия, Польша, Сербия, Франция, Португалия, Бразилия, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Япония, Южная Корея, Иран, Саудовская Аравия, Коста-Рика, Мексика, Панама, Египет, Нигерия и Россия, которая сыграет на турнире на правах хозяйки.

Напомним, жеребьевка финальной стадии состоится в Москве 1 декабря. Сам финальный турнир пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.