Гол Александра Овечкина принес "Вашингтону" победу в гостевом матче с "Детройтом" — 4:3. Эта шайба стала для россиянина десятой в восьми играх сезона и 20-й в овертаймах за всю карьеру. Прежде рекорд принадлежал чешскому нападающему Яромиру Ягру, забросившему 19 шайб за карьеру в дополнительное время.

В другом матче Евгений Малкин помог "Питтсбургу" обыграть на выезде "Флориду" — 4:3. Малкин забросил шайбу в начале второго периода и поучаствовал в голевой комбинации, которая завершилась голом Сидни Кросби.

"Баффало" без травмированного Земгуса Гиргенсонса уступил "Ванкуверу" — 2:4. "Сан-Хосе" обыграл "Нью-Джерси" — 3:0, "Виннипег" одолел "Миннесоту" — 4:3, а "Анахайм" победил "Монреаль" — 6:2.