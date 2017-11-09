"Нью-Йок" потерпел лишь второе поражение в последних восьми матчах. В отсутствие Порзиньгиса самым результативным игроком встречи стал форвард "Никс" Тим Хардуэй, сделавший дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов.

У "Орландо" 24 очка набрал центровой Никола Вучевич, 23 — Эван Фурнье, 21 — Аарон Гордон.

Порзиньгис пропустил первый матч в этом сезоне. Латвийский баскетболист надеется вернуться в строй уже к следующей игре.

"Нью-Йорк" занимает шестое место в Восточной конференции с шестью победами в 11 матчах. Лидирует "Бостон", у которого 10 побед в 12 встречах.

Следующий матч баскетболисты "Никс" проведут в субботу дома против одного из аутсайдеров Западной конференции — "Сакраменто". В 10 матчах сезона "Кингз" добились лишь двух побед.