На проходящем в Канаде мировом первенстве по хоккею среди молодежи завершился групповой этап. Сборная России U-20 в последнем туре обыграла словаков (2:0) и с шестью очками вышла в плей-офф с третьего места.

В четвертьфиналам российской молодежке предстоит сыграть с главной сенсацией турнира — сборной Дании, занявшей в другой группе второе место.

В центральном матче дня канадцы уступили американцам — 1:3. Для "Кленовых листьев" это первая неудача на домашнем льду в Торонто, в группе они финишировали вторыми и в 1/4 финала их ждет поединок с чехами. А сборная США стала победителем группы В.

Как и американцы, групповой этап без очковых потерь прошли шведы (5:2 в последнем туре над чехами) — они выиграли группу А. Действующие чемпионы мира финны, после трех поражений подряд досрочно лишившись шансов на плей-офф, серию неудач прервали против швейцарцев (2:0).

Перед четвертым туром главный тренер молодежной сборной Финляндии Юкка Раутакорпи и его помощники были отправлены в отставку. Новым наставником сборной назначен Юсси Ахокас, возглавлявший юниорскую сборную Финляндии на победном ЮЧМ-2016.

В серии до двух побед за 9-10-е места и сохранение прописки в элите Финляндия будет играть со сборной Латвии. Матчи пройдут 2-3 января, третий (если потребуется) — 5 января.

В 1/4 финала встречаются: Дания — Россия, США — Швейцария, Швеция — Словакия, Канада — Чехия. Матчи пройдут 2 января. Полуфиналы — 4 января, финал — 5 января.

МЧМ-2017

Группа А (Монреаль)

Швеция U-20 — Чехия U-20 — 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)

Шайбы

1:0 — 1 Асплунд (Петтерссон, Аль)

2:0 — 8 Дален (А. Нюландер, Асплунд)

3:0 — 16 Леке (Бернхардт, Чельстрем)

4:0 — 37 Дален (Чельстрем)

5:0 — 43 Дален (Шилингтон, А. Нюландер)

5:1 — 53 Каше (Куровский)

5:2 — 57 Гронек (Хлапик, Каше)

Вратари: Густавссон 36/38 — Владарж 32/37.

Финляндия U-20 — Швейцария U-20 — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Шайбы

1:0 — 24 Рясянен (Толванен, Весалайнен)

2:0 — 33 Толванен (Рясянен, Саариярви)

Вратари: Вехвиляйнен 17/17 — ван Поттельберг 49/51.

Итог

1. Швеция 4 4 0 0 0 18:6 12

2. Дания 4 1 1 1 1 11:15 6

3. Чехия 4 1 0 2 1 9:13 5

4. Швейцария 4 0 2 0 2 11:13 4

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5. Финляндия 4 1 0 0 3 6:8 3

Группа В (Торонто)

США U-20 — Канада U-20 — 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Шайбы

1:0 — 4 Уайт (Келлер, Гринуэй)

2:0 — 6 Гринуэй (Макэвой, Келлер)

2:1 — 28 Шабо (Строум, Барзэл)

3:1 — 33 Бракко (Гринуэй, Линдгрен)

Вратари: Уолл 25/26 — Ингрэм 17/20.

Россия U-20 — Словакия U-20 — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Шайбы

1:0 — 29 Гурьянов (Карнаухов, Квартальнов)

2:0 — 49 Тренин (Беляев, Ураков)

Вратари: Самсонов 15/15 — Томек 28/30.

Итог

1. США 4 4 0 0 0 17:6 12

2. Канада 4 3 0 0 1 21:8 9

3. Россия 4 2 0 0 2 16:9 6

4. Словакия 4 1 0 0 32 6:14 3

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5. Латвия 4 0 0 0 4 6:29 0