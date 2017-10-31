Сборная России по хоккею не будет выступить на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане под нейтральным флагом в случае дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом заявил вице-президент ОКР и председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко.

"Хоккейная команда не может выступить в Пхенчхане под нейтральным флагом, да и просто, согласитесь, это было бы странно. Вообще, руководитель страны уже внятно сказал, как мы относимся к возможному решению о допуске России до участия в Олимпиаде под каким-то непонятным флагом. Пока еще ничего не ясно, идут разборы полетов, и мы ждем конца ноября, когда все должно стать понятно. Конечно, надеюсь, что здравый смысл восторжествует", — цитирует заявление Тимченко агентство "Р-Спорт".

В своей речи Тимченко ссылается на заявление Владимира Путина, который отметил, что допуск России до участия в турнире под нейтральным флагом, равно как и полный недопуск, будет "унижением для страны".

Напомним, что решение по допуску сборной России до участия в Играх 2018 года будет принято на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК) в начале декабря.

В настоящее время в МОК работают две комиссии, изучающие скандальный доклад Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Первая во главе с Денисом Освальдом занимается перепроверкой проб россиян с Олимпиады в Сочи. Вторая во главе с экс-президентом Швейцарии Самуэлем Шмидом проверяет информацию о государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.

Предварительные выводы комиссии Освальда являются неутешительными. Она пришла к выводу, что пробы россиян вскрывались на домашней Олимпиаде.