Why I love USADA? Because they change the game, Because they change a lot of fighters who cheating. #usada. Почему мне нравится usada? Да потому что они изменили всю игру, и с их приходом изменилось столько чемпионов и бойцов, которые стабильно показывали результат. Обратите внимание, чем раньше, сейчас постоянно меняются чемпионы, но раньше такого не было ведь, и как вы думаете почему? Да потому что все на равных условиях. #юсадабомба

