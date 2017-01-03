Российская молодежка обыграла в четвертьфинале главную сенсацию чемпионата — датчан — 4:0. Победа пришла к команде Валерия Брагина благодаря дублю Кирилла Капризова, а также голам Александра Полунина и Павла Карнаухова.
В полуфинале россияне встретятся с командой США, которая пока на МЧМ-2017 не потерпела ни одного поражения. В 1/4 американцы не без труда переиграли швейцарцев — 3:2.
Другую полуфинальную пару турнира составят сборные Швеции и Канады. Молодежка "Тре Крунур" добилась вчера разгромной победы над словаками — 8:3, а хозяева первенства справились с чехами — 5:3.
МЧМ-2017. 1/4 финала
Канада U20 — Чехия U20 — 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)
0:1 — Каше (Мусил, Гронек) — 16:49 (5x5)
1:1 — Спирс (Стивенс, Жозеф) — 23:45 (5x5)
2:1 — Стивенс (Чирелли) — 27:27 (5x5)
2:2 — Шоустал — 28:53 (5x5)
3:2 — Шабо (Стивенс, Чирелли) — 33:32 (5x5)
4:2 — Готье (Руа, Клаг) — 43:18 (5x5)
4:3 — Странски (Нечас, Зборжил) — 45:54 (5x5)
5:3 — Готье (Клаг, Шабо) — 46:37 (5x5)
Броски: 41 — 19.
Вратари: Ингрем — Шкарек.
Штраф: 4 — 8.
2 января. Монреаль. "Белл-центр". 10 215 зрителей.
США U20 — Швейцария U20 — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
1:0 — Бракко (Томпсон, Терри) — 08:32 (5x4)
2:0 — Канин (Гринвей, Бракко) — 10:42 (5x5)
2:1 — Хишир (Зигенталер, Риат) — 30:47 (5x4)
2:2 — Хишир (Тюркауф) — 46:00 (5x4)
3:2 — Гринвей (Макэвой, Келлер) — 46:18 (5x4)
Броски: 17 — 21.
Вратари: Парсонс — ван Поттельберге.
Штраф: 10 — 18.
2 января. Торонто. "Эйр Канада-центр". 8 176 зрителей.
Швеция U20 — Словакия U20 — 8:3 (3:0, 2:2, 3:1)
1:0 — Эрикссон Эк (Асплунд, Карлстрем) — 01:08 (5x4)
2:0 — Седерлунд (Вингерли, Гуннарссон) — 16:28 (5x5)
3:0 — Грундстрем (Нюландер, Карлссон) — 17:01 (5x5)
4:0 — Нюландер (Дален, Асплунд) — 26:17 (5x5)
5:0 — Карлстрем (Аль, Асплунд) — 33:07 (5x5)
5:1 — Бодак (Слобода) — 35:48 (5x4)
5:2 — Струшка (Чернак) — 36:54 (5x5)
5:3 — Ружичка — 41:53 (5x5)
6:3 — Седерлунд (Карлссон) — 42:36 (5x5)
7:3 — Андерссон (Ларссон, Леке) — 44:27 (5x4)
8:3 — Эрикссон Эк (Асплунд, Кюлингтон) — 57:04 (5x4)
Броски: 50 — 18.
Вратари: Сандстрем — Гуска.
Штраф: 2 — 20.
2 января. Монреаль. "Белл-центр".
Дания U20 — Россия U20 — 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
0:1 — Полунин (Воробьев) — 08:45 (5x5)
0:2 — Капризов (Воробьев, Тренин) — 19:49 (5x4)
0:3 — Карнаухов (Гурьянов, Квартальнов) — 47:12 (5x5)
0:4 — Капризов (Полунин) — 55:35 (5x5)
Броски: 14 — 32
Вратари: Петерсен (с 20:00 — Крог) — Самсонов.
Штраф: 10 — 14.
2 января. Торонто. "Эйр Канада-центр". 7 801 зритель.