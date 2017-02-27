Вице-президент WWE знаменитый рестлер Пол Левек по этому случаю даже презентовал специально изготовленный женский чемпионский пояс организации, который был назван именем Серены Уильямс (см.фото).

Серене предлагают выйти ан ринг против известной реслерши Эшли Флэр в рамках главного турнира организации WrestleMania 33, который пройдет в апреле во Флориде. Хотя Уильямс и не имеет опыта в подобных шоу-единоборствах, но вполне может компенсировать это врожденной от природы силой и атлетизмом, отмечает издание.

Реслинг — вид постановочного шоу, сочетающего атлетические навыки, боевые искусства и театральное мастерство.

