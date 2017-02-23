На "Петровском" команде Мирчу Луческу предстояло отыграть два безответных мяча, которые команда пропустила в Брюсселе неделю назад. Усилиями Жулиано и Артема Дзюбы "Зенит" выполнил эту задачу к 72-й минуте игры. Более того, еще через шесть минут Дзюба организовал Жулиано возможность оформить дубль и тот увеличил перевес российского клуба до 3:0.

Однако радость болельщиков питерского клуба была омрачена на 90-й минуте, когда "Андерлехту" удалась атака правым флангом, которую завершил Кисе Телин.

Времени и сил на четвертый гол у "Зенита" уже не хватило и клуб покидает Лигу Европы.

Лига Европы-2016/17. 1/16 финала (ответный матч):

Зенит Россия — Андерлехт Бельгия 3:1 (1:0)

Голы: Жулиано (24, 78), Дзюба (72) — Телин (90)

Зенит: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Жулиано, Маурисио, Гарсия, Эрнани, Данни (Мак, 89), Дзюба, Кокорин.

Андерлехт: Мартинес, Нахар, Спайич, Десхахт, Обрадович, Тилеманс, Дендонкер, Станчу (Бруно, 73), Кипчу (Нюйтинк, 84), Телин, Ачимпонг (Капель, 89).

Предупреждения: Тилеманс (29), Нету (31), Гарсия (41), Ачимпонг (81), Дендонкер (90+3), Лодыгин (90+4).

Первый матч — 0:2.

