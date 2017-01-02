Местный "Мэйпл Лифс" принимал "Детройт Ред Уингз". Накануне состоялась игра ветеранов этих команды, которая принесла немало ярких моментов и завершилась минимальной победой "Красных крыльев" (4:3). Встреча нынешнего поколения хоккеистов прошла еще более увлекательно и "Кленовым листьям" удалось взять реванш.

Первый период голов не принес, а во втором счет в матче открыли гости (отличился Энтони Манта). В начале третьего Лео Комаров восстановил равновесие, а затем хозяева льда в течение 3,5 минут забросили еще три шайбы (Митчелл Марнер, Коннор Браун и Остон Мэттьюс).

На это "Детройт" ответил быстро одним голом от Джонатана Эрикссона, а следующие два в ворота "Торонто" влетели на последних минутах. Причем Энтони Манта сравнял счет за 1,1 секунды до окончания основного времени матча.

Овертайм продлился чуть более трех с половиной минут и победу здесь все-таки вырвали хоккеисты "Мэйпл Лифс", у которых решающий бросок на счету Остона Мэттьюса — 5:4.

НХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат

Торонто Мэйпл Лифс — Детройт Ред Уингз 5:4 (0:0, 0:1, 4:3, 1:0)

0:1 — Манта (Зеттерберг, Татар) — 25:33 (5x5)

1:1 — Комаров (Гардинер, Нюландер) — 41:23 (5x5)

2:1 — Марнер (Райлли, ван Римсдайк) — 48:23 (4x4)

3:1 — Браун (Хайман, Кэррик) — 49:34 (5x5)

4:1 — Мэттьюс (Браун, Хайман) — 52:05 (5x5)

4:2 — Эрикссон (Манта, Уэлле) — 53:54 (5x5)

4:3 — Татар (Зеттерберг) — 58:14 (5x5)

4:4 — Манта (Зеттерберг, Ванек) — 59:59 (5x5)

5:4 — Мэттьюс (Гардинер, Браун) — 63:40 (3x3).

Броски: 29 — 37

Вратари: Андерсен — Коро

Штраф: 11 — 9.

1 января. Торонто. BMO Филд. 40 148 зрителей.

