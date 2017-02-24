"Манчестер Юнайтед" в 1/16 уверенно разобрался с французским "Сент-Этьеном", в "Сельта" вчера в Харькове буквально вырвала победу у "Шахтера". Сперва испанский клуб сравнял счет по сумме двух матчей, забив буквально на последней минуте ответной встречи с пенальти. А в дополнительное время команда из Виго вырвала победу (2:0).
"Ростов" убрал на своем пути пражскую "Спарту", а "Краснодар" выбил из дальнейшей борьбы турецкий "Фенербахче".
Первые матчи российские клубы проведут на своих полях 9 марта, ответные поединки — 16 марта.
Лига Европы-2016/17. 1/8 финала:
АПОЭЛ (Кипр) — "Андерлехт" (Бельгия)
"Ростов" (Россия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)
"Шальке-04" (Германия) — "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия)
"Лион" (Франция) — "Рома" (Италия)
"Краснодар" (Россия) — "Селтьа" (Испания)
"Олимпиакос" (Греция) — "Бешикташ" (Турция)
"Гент" (Бельгия) — "Генк" (Бельгия)
"Копенгаген" (Дания) — "Аякс" (Нидерланды)