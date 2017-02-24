"Манчестер Юнайтед" в 1/16 уверенно разобрался с французским "Сент-Этьеном", в "Сельта" вчера в Харькове буквально вырвала победу у "Шахтера". Сперва испанский клуб сравнял счет по сумме двух матчей, забив буквально на последней минуте ответной встречи с пенальти. А в дополнительное время команда из Виго вырвала победу (2:0).

"Ростов" убрал на своем пути пражскую "Спарту", а "Краснодар" выбил из дальнейшей борьбы турецкий "Фенербахче".

Первые матчи российские клубы проведут на своих полях 9 марта, ответные поединки — 16 марта.

Лига Европы-2016/17. 1/8 финала:

АПОЭЛ (Кипр) — "Андерлехт" (Бельгия)

"Ростов" (Россия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Шальке-04" (Германия) — "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия)

"Лион" (Франция) — "Рома" (Италия)

"Краснодар" (Россия) — "Селтьа" (Испания)

"Олимпиакос" (Греция) — "Бешикташ" (Турция)

"Гент" (Бельгия) — "Генк" (Бельгия)

"Копенгаген" (Дания) — "Аякс" (Нидерланды)