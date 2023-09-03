По итогам августа годовая инфляция в еврозоне не изменилась, глава Евросовета заявил о намерении завершить процесс расширения ЕС к 2030 году, Еврокомиссия предложила квоты по вылову рыбы в Балтийском море, вице-президентом ЕК станет министр иностранных дел Нидерландов, а Молдова приблизилась к взаимной отмене роуминга с Евросоюзом. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

Годовая инфляция в еврозоне за месяц не изменилась

Что случилось? Согласно опубликованной в четверг предварительной оценке Европейского бюро статистики (Eurostat), к концу августа инфляция в еврозоне составила 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тот же показатель был зафиксирован в по итогам июля; он вдвое ниже рекордных 10,6% в октябре прошлого года. Сильнее всего за прошедшие двенадцать месяцев, подсчитал Eurostat, подорожали продукты питания, алкоголь и табачные изделия (+9,8%, на 0,9% ниже июльских данных). Промышленные товары выросли в цене на 4,8%, а услуги — на 5,5%, в то время как энергия относительно августа 2022-го подешевела на 3,3%.

Что это значит? Наибольший рост цен в июле зафиксировали в Словакии — 9,6% год к году, также в тройку стран с самой высокой годовой инфляцией вошли Хорватия (8,5%) и Австрия (7,6%). В Латвии инфляция за 12 месяцев составила 5,6%, в Литве — 6,4%, в Эстонии — 4,3%. Слабее всего с августа 2022 года цены выросли в Бельгии и Испании (по 2,4%), а также на Кипре (3%).

Относительно июльских показателей товары и услуги в августе подорожали на 0,6%. Наиболее заметный рост был зафиксирован в Бельгии (2,5%), в Люксембурге (1,9%), во Франции (1,1%) и на Кипре (1%). За месяц цены упали в четырех странах: Финляндии (-0,9%), Латвии (-0,6%), Греции и Литве (по -0,2%). В Эстонии наблюдался рост цен на 0,5%.

Специалисты Eurostat подчеркивают, что опубликованная сегодня статистика — лишь предварительная оценка. Уточненные данные обычно появляются спустя 2-3 недели, но они незначительно отличаются от обнародованных изначально.

Мишель обозначил сроки расширения Евросоюза

Что случилось? Брюссель и страны, получившие статус кандидатов на присоединение к ЕС, должны быть готовы к завершению необходимых формальных процедур к 2030 году. Об этом в понедельник заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель во время визита в Словению. "Пришло время избавиться от неясностей. Пришло время решать проблемы ясно и честно. […] Я считаю, что мы должны быть готовы — с обеих сторон — к расширению к 2030 году. Это означает, что следующий долгосрочный бюджет ЕС должен будет включать наши общие цели. Это амбициозно, но необходимо. Это показывает, что мы настроены серьезно. Это придаст импульс. Это придаст импульс реформам, вызовет интерес, инвестиции и лучшее взаимопонимание, а также побудит нас всех работать вместе", — считает Мишель.

Что это значит? Официальный статус кандидата на вступление в ЕС сейчас имеют семь стран. Украина и Молдова получили его в 2022 году, Сербия и Албания — в 2009-м, Черногория — в 2008-м, Северная Македония — в 2005-м, Турция — в 1999-м. Мишель в ходе своего выступления подчеркнул, что Евросоюз по-прежнему поддерживает стремление присоединиться к альянсу со стороны Грузии, а также Боснии и Герцеговины — страны также получат формальный статус, как только проведут необходимые реформы. По словам главы Европейского совета, расширение станет главной темой обсуждения на ближайших встречах лидеров стран ЕС. Мишель подчеркнул, что Брюсселю и странам-партнерам предстоит много работы, "сложной, а иногда болезненной", однако "расширение больше не является мечтой".

Еврокомиссия предложила квоты по вылову рыбы на Балтике в 2024 году

Что случилось? В понедельник Еврокомиссия опубликовала свое предложение об изменении максимально допустимого общего вылова основных промысловых рыб в Балтийском море в следующем году. Распределение квот основано на проведенной специалистами оценке, свидетельствующей об "ужасной ситуации" в отдельных районах, где популяция видов, особо популярных среди рыболовов, находится на минимальном уровне за несколько десятков лет. "Рыбаки первыми сталкиваются с последствиями, несмотря на наши совместные усилия по восстановлению рыбных запасов Балтийского моря. Мы все должны принять меры, чтобы местные рыбаки снова могли полагаться на здоровые рыбные запасы в качестве источника средств к существованию. Экологическое законодательство ЕС должно быть полностью реализовано, если мы хотим изменить нынешнюю ситуацию на Балтике", — заявил еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс.

Что это значит? Согласно предложению Еврокомиссии, общий допустимый улов лосося в Финском заливе в следующем году увеличат на 7%, в то время как в остальной части Балтийского моря его, наоборот, сократят на 15%. Вылов сельди в Рижском заливе предполагается снизить сразу на 20%. Квоты по другим видам рыб и районам Балтики будут оглашены позднее после дополнительных консультаций с учеными и экспертами. Предложенные в ЕК меры передадут для обсуждения в Совет ЕС — ожидается, что их после рассмотрения утвердят в конце октября. Экологическую обстановке в регионе также обсудят на конференции "Наша Балтика", которая пройдет в Паланге 29 сентября — туда приглашены представители правительств Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Швеции, Польши, Дании и Германии.

Фон дер Ляйен предложила кандидата на должность нового исполнительного вице-президента Еврокомиссии

Что случилось? В среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально выдвинула кандидатуру министра иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстры на должность еврокомиссара от этой страны. По словам фон дер Ляйен, в разговоре с ней Хукстра "продемонстрировал сильную мотивацию занять этот пост и большую приверженность Евросоюзу". Политик возглавил нидерландский МИД в январе 2022 года и одновременно занял пост первого вице-премьера, до этого он пять лет руководил министерством финансов королевства.

Что это значит? Должность еврокомиссара от Нидерландов, исполнительного вице-президента по Европейскому зеленому соглашению, освободилась после того, как занимавший этот пост Франс Тиммерманс объявил о планах участвовать во внеочередных парламентских выборах в своей стране и бороться за право возглавить правительство. По европейским законам, в таком случае он был обязан сложить с себя полномочия в Еврокомиссии. Назначение Хукстры, с 1 сентября оставившего министерский пост в Нидерландах, теперь должны утвердить Европарламент и Совет ЕС.

Молдова присоединится к европейской зоне бесплатного роуминга

Что случилось? В пятницу Еврокомиссия предложила дополнить соглашение об ассоциации между ЕС и Молдовой пунктом о присоединении страны к европейской программе Roam like at Home. Она уже сейчас позволяет жителям ЕС во время путешествий внутри блока пользоваться услугами мобильной связи и интернета по "домашнему" тарифу; аналогичные условия теперь будут работать при поездках жителей Молдовы в Европу и наоборот. "Этот шаг будет способствовать дальнейшему продвижению страны по европейскому пути и присоединению к единому рынку, а также представляет собой важную веху в наших постоянно углубляющихся отношениях", — считает еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.