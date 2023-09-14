Европарламент одобрил предложение о криминализации покупки сексуальных услуг. Депутаты призвали Еврокомиссию выработать общий для стран ЕС подход к проблеме проституции, сообщает Euronews.

Европарламент призвал Еврокомиссию выработать для стран-членов ЕС общий подход к проблеме проституции. За это проголосовали на пленарной сессии в Страсбурге 234 депутата, против 175 при 122 воздержавшихся.

Одобрено, в частности, предложение декриминализовать тех, кто торгует своим телом, но зато привлекать к ответственности их клиентов и сутенеров.

Доклад "Регулирование проституции в ЕС" подготовила депутат-социалист Мария Нойхль: "Проституция – это не трудовая деятельность, не секс-работа. Проституция – это вид насилия над женщинами. Мы должны снизить спрос, а значит, дать понять, что покупать женское тело нельзя. За все, что нельзя, на первый раз нужно штрафовать, а второй раз сажать в тюрьму".

Авторы предложения утверждают, что оно поможет справиться с трансграничными последствиями проституции, включая торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации.

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