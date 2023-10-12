В сентябре 2023 года в Евросоюзе было совершено 605,8 тыс. коммерческих авиарейсов, подсчитали в Европейском бюро статистики (Eurostat). Это на 8,9% ниже, чем за аналогичный период 2019 года. Сильнее всего этот показатель снизился в Латвии.

Число совершенных полетов выросло в сравнении с сентябрем прошлого года на 7,9%. Аналогичные изменения наблюдались в течение трех летних месяцев, однако показатель по-прежнему не может вернуться к последнему допандемийному курортному сезону, когда ежемесячно совершались по 650-700 тысяч рейсов.

Только в шести странах ЕС, отмечает Eurostat, в сентябре 2023 года было совершено больше авиарейсов, чем четырьмя годами ранее. Лучше всего ситуация обстоит в Греции, где этот показатель относительно сентября 2019-го вырос на 10,9%. Также среди лидеров Португалия (+9%), Кипр (+5,9%), Хорватия (+2,6%), Ирландия (+1,4%) и Мальта (+0,7%).

Наиболее заметное снижение числа авиаперевозок зафиксировано в Латвии (-30,4%), Финляндии (-30,2%) и Эстонии (-25,4%). Вероятно, на это повлияла не только пандемия, но и полномасштабное российское вторжение в Украину вместе с последовавшими за ним запретами на въезд туристов из РФ, которые часто в качестве транзитных использовали аэропорты Риги, Хельсинки и Таллина. Также от показателей 2019 года далеки Швеция (-24,1%) и Словения (-22,9%).

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