Саммит ЕС — Китай пройдет в следующем месяце, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции послов Евросоюза. Пекин пока что официально не объявлял ни дату, ни место проведения переговоров.

Ожидается, что вместе с фон дер Ляйен во встрече примет участие глава Европейского совета Шарль Мишель. С китайской стороны делегацию возглавит либо председатель КНР Си Цзиньпин, либо премьер-министр Ли Цян.

"Мы должны правильно понять Китай. Мы должны признать, что в наших отношениях присутствует явный элемент соперничества. Ясная цель Коммунистической партии Китая — системное изменение международного порядка с Китаем в центре", — заявила глава Еврокомиссии.

Из слов фон дер Ляйен следует, что основными темами саммита станут двусторонние торговые отношения и глобальная безопасность. Политик напомнила, что КНР — ключевой торговый партнер Евросоюза, однако Брюссель обеспокоен "несправедливыми и порой хищническими практиками", которые Пекин использует для противодействия европейским производителям и поддержки собственных.

Взгляды сторон на глобальную безопасность, отметила глава Еврокомиссии, "по умолчанию не совпадают". Тем не менее, подчеркнула она, ЕС не планирует отдаляться от Китая.

Предыдущий двусторонний саммит прошел в Брюсселе в апреле 2019 года, еще до назначения фон дер Ляйен и Мишеля на их руководящие посты.

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