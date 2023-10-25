Китайские власти заверили финских коллег, что готовы к сотрудничеству в ходе расследования о повреждении трубопровода Balticconnector, к которому по предварительным данным причастно китайское судно. Об этом в интервью газете Helsingin Sanomat заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

"Мы контактировали с китайской стороной, и они подтвердили свое желание сотрудничать", — рассказала глава дипломатического ведомства, отказавшись разглашать детали переговоров. Валтонен лишь уточнила, что встречалась с послом КНР в Финляндии, а также задействовала иные дипломатические каналы.

Накануне Центральная криминальная полиция (ЦКП) Финляндии сообщила, что подняла якорь с места аварии на проложенном по дну Балтийского моря трубопроводе Balticconnector. По данным следствия, на дне к западу о поврежденного участка трубы обнаружен "широкий след волочения", к востоку — "узкий след".

В ходе предварительного расследования было установлено, что в момент аварии в ночь на 8 октября в этом месте проходило китайское грузовое судно Newnew Polar Bear, следовавшее под флагом Гонконга в Санкт-Петербург. На фотографиях, сделанных в российском порту, у корабля нет якоря. Как пишет Yle, ЦКП пыталась связаться с экипажем контейнеровоза, когда он покинул Санкт-Петербург, однако эти попытки не увенчались успехом.

Сообщается, что на новом этапе расследования полиция сосредоточится на выяснении обстоятельств случившегося — в частности, было ли повреждение Balticconnector преднамеренным или же имела место ошибка со стороны экипажа контейнеровоза. Китайские власти выразили надежду, что изучение инцидента будет справедливым и оперативным.

Старший инспектор ЦКП Ристо Лохи заявил, что причастность к инциденту российского судна "Севморпуть", также находившегося в районе трубопровода в момент нанесения повреждения, больше не рассматривается, равно как и выдвигаемые ранее предположения о взрыве. В то же время глава ведомства Робин Лардот отметил, что следователи проверят возможные связи китайского корабля с РФ.

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