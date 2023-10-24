Повреждение связывающего Эстонию и Финляндию газопровода Balticconnector мог причинить якорь, след волочения которого обнаружили в ходе следствия, выяснилось на совместной пресс-конференции центральной криминальной полиции и погранохраны Финляндии, пишет Postimees.

"Мы исследовали дно Балтийского моря в районе повреждения газопровода и шире", — пояснил представитель Центральной криминальной полиции Финляндии, подчеркнув, что различные ведомства тесно сотрудничали в рамках расследования и делились информацией с эстонскими ведомствами.

На дне моря обнаружен предмет, который мог привести к повреждению газопровода, это якорь. Центральная криминальная полиция выясняла, может ли обнаруженный предмет быть связан с повреждением газопровода, и сфокусировалась на изучении траекторий движения судов. Расследование не завершено и предстоит еще много работы.

В ходе предварительного следствия установлено, что траектория движения идущего под флагом Гонконга китайского контейнерного судна Newnew Polar Bear совпадает с временем и местом повреждения Balticconnector, передало перед пресс-конференцией финское национальное вещание Yle.

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